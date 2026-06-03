A Mallare inaugurato il nuovo ponte di via Mazza, ricostruito dopo l’alluvione del 2021

Mallare. Un nuovo ponte, il ripristino del collegamento viario e la messa in sicurezza delle sponde del fiume Bormida: questi gli interventi inaugurati oggi dall’assessore regionale Paolo Ripamonti a Mallare, nel savonese, insieme al sindaco Flavio Astiggiano e realizzati grazie ad un investimento di fondi di Protezione civile per 370mila euro a seguito dell’alluvione dell’ottobre 2021.

“Oggi in rappresentanza dell’assessore Giacomo Raul Giampedrone ho portato i saluti del presidente Marco Bucci a Mallare per l’inaugurazione del Ponte di via Mazza – ha dichiarato l’assessore Ripamonti – A causa dei gravi eventi alluvionali nel 2021 questo collegamento fondamentale era stato compromesso: oggi viene restituita ai cittadini un’infrastruttura strategica per la mobilità e la vita quotidiana del territorio. Questo ponte rappresenta un segnale concreto di attenzione verso l’entroterra ligure e testimonia l’impegno delle istituzioni nel sostenere la ripresa e la messa in sicurezza delle aree colpite dalle calamità”.

“Quella di oggi è una giornata importante per Mallare e per tutta la comunità che ha vissuto le conseguenze dell’alluvione del 2021 – aggiunge l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone – Con la ricostruzione del ponte di Via Mazza, il ripristino del collegamento viario e la messa in sicurezza delle sponde della Bormida di Mallare manteniamo un impegno concreto assunto nei confronti dei cittadini e del territorio. Grazie a un investimento di 370 mila euro finanziato attraverso i fondi della Protezione Civile, restituiamo ai residenti un’infrastruttura fondamentale, indispensabile per garantire collegamenti sicuri, l’accesso alle abitazioni, il passaggio dei mezzi di soccorso e il sostegno alle attività economiche presenti nell’area. Allo stesso tempo, gli interventi di difesa spondale aumentano il livello di sicurezza per le famiglie che vivono in questa zona, riducendo le criticità emerse durante gli eventi meteorologici più intensi. La Regione dimostra ancora una volta di essere al fianco dei territori, non solo nella gestione delle emergenze ma anche nella fase successiva, quella della ricostruzione e della prevenzione. La Protezione Civile non interviene solo quando si verifica una calamità, ma lavora con continuità per rendere le nostre comunità più sicure e resilienti. Il risultato di oggi – prosegue Giampedrone – si aggiunge agli interventi già realizzati in località Bertoni, dove abbiamo investito ulteriori 150 mila euro per la ricostruzione della passerella e la messa in sicurezza dell’alveo circostante. Opere diverse ma accomunate dallo stesso obiettivo: ricucire il territorio, ripristinare servizi essenziali e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Continueremo a investire risorse e attenzione su questi territori, perché la tutela delle persone, la sicurezza delle infrastrutture e la prevenzione del rischio idrogeologico rappresentano una priorità assoluta per la Regione. I fatti, ancora una volta, dimostrano come la collaborazione tra istituzioni e la capacità di tradurre rapidamente le risorse in opere concrete siano la strada giusta per dare risposte efficaci alle comunità locali”.

“Si tratta di un intervento fondamentale per il territorio mallarese – ha affermato il sindaco Flavio Astiggiano – a seguito dell’alluvione del 2021, finanziato con fondi di Protezione Civile a cui si sono aggiunti fondi comunali per alcune opere di collegamento. La ricostruzione del ponte ha consentito di ripristinare il collegamento di via Mazza, essenziale sia per le abitazioni e le famiglie del luogo, ora raggiungibili anche con i mezzi di soccorso e anche il collegamento tra la zona del centro storico, dove si trova la biblioteca comunale, e la strada di Via Pratogrande. Tengo particolarmente a ringraziare Regione Liguria, l’assessore alla Protezione Civile Giampedrone e gli uffici regionali per il lavoro che quotidianamente svolgono e che consente di ottenere questi risultati importanti per il nostro territorio. Il ringraziamento va anche all’ufficio tecnico comunale, al progettista, all’impresa esecutrice del lavoro, ai proprietari dei terreni che hanno acconsentito all’adeguamento del tracciato delle rampe di accesso al ponte, ed a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera”.

A seguire, sempre nell’ambito degli interventi di Protezione civile, è stato presentato nella biblioteca comunale il servizio di allerta pluviometrica “Artys” sulla Bormida di Mallare. La visita è stata un’occasione per illustrare la ricostruzione dell’impalcato della passerella in località Bertoni, con la messa in sicurezza del tratto di alveo circostante, finanziato dalla Protezione civile regionale con ulteriori 150mila euro. Presenti anche il consigliere incaricato agli Enti locali Angelo Vaccarezza e i consiglieri regionali Alessandro Bozzano e Rocco Invernizzi.