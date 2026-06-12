A Loano c’è “Il Ritorno dei Doria”, ad Andora il Mercato Riviera delle Palme: ecco gli eventi del weekend tra musica, arte e cultura

Savonese. A Loano è tempo di rievocazione storica con il “Ritorno dei Doria”, uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva. Nel weekend torna anche l’appuntamento con il Mercato Riviera delle palme che stavolta fa tappa ad Andora. Non mancheranno poi spettacoli, appuntamenti musicali, culturali e mostre. Ma ora entriamo nel dettaglio degli eventi da non perdere.

A LOANO SI VIAGGIA NEL TEMPO CON “IL RITORNO DEI DORIA”

La città di Loano si prepara a tornare al Rinascimento celebrando la nuova edizione de “Il ritorno dei Doria”, la grande festa rinascimentale in programma venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 giugno 2026, che rievocherà la proclamazione della libera contea di Loano sancita nel 1575 durante la signoria dei conti Zenobia Del Carretto e Gianandrea Doria.

La manifestazione è organizzata da Vecchia Loano APS con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, la consulenza storica e artistica del gruppo Le Gratie d’Amore e la collaborazione di Mway Communication & Events di Mattia Righello.

L’evento, che negli ultimi anni ha saputo conquistare un pubblico sempre più ampio, si conferma uno dei più importanti appuntamenti liguri dedicati alla rievocazione storica rinascimentale, trasformando il centro storico e il lungomare loanese in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Oltre a rappresentare una fedele ricostruzione storica basata su documenti originali relativi all’insediamento dei Principi Doria e al giuramento della comunità loanese del 1575, “Il ritorno dei Doria” offrirà tre giorni di spettacoli, animazioni, cortei storici, musiche rinascimentali, antichi mestieri, combattimenti storici, falconeria, giullarìa e momenti culturali capaci di coinvolgere residenti e turisti in un autentico viaggio attraverso i secoli.

Il presupposto storico

Nel 1575, dopo complesse vicende politiche e dinastiche, il feudo di Loano venne assegnato alla famiglia Doria, che governerà in modo indipendente la contea fino al XVIII secolo. Da quel momento la città visse un lungo periodo di sviluppo economico, urbanistico e artistico.

Figura centrale della storia loanese fu quella della principessa Zenobia Del Carretto, profondamente legata alla città insieme al consorte Gianandrea Doria, nipote del grande ammiraglio Andrea Doria e protagonista della Battaglia di Lepanto. La loro presenza contribuì alla nascita delle più importanti opere monumentali loanesi, dal Palazzo Doria al complesso di Monte Carmelo.

IL PROGRAMMA

Venerdì 12 giugno

Dalle 20, nella suggestiva cornice di Piazza Italia, ai piedi di Palazzo Doria, prenderà vita la grande cena rinascimentale su prenotazione, un esclusivo convivio ispirato ai fasti della corte dei Doria. Tra tavole imbandite, scenografie storiche e atmosfere d’altri tempi, gli ospiti potranno degustare portate ispirate alla tradizione gastronomica del XVI secolo, servite e raccontate in un’autentica ambientazione di corte, in collaborazione con il Quartiere San Siro di Albenga.

Durante la serata il pubblico sarà immerso in un continuo susseguirsi di spettacoli e animazioni storiche con musiche e danze rinascimentali e momenti di intrattenimento dedicati alla vita nobiliare della Loano del tardo Cinquecento. La serata inaugurale de “Il ritorno dei Doria” offrirà così un vero viaggio nel Rinascimento, trasformando il cuore di Loano in un grande palcoscenico storico a cielo aperto, tra costumi d’epoca, luci, colori e suggestioni capaci di far rivivere l’antico splendore della corte dei Principi Doria.

Ospiti d’onore: Donna Gesine Doria Pamphilj e il consorte Don Massimiliano Floridi. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione e l’acquisto del biglietto, acquistabili presso i seguenti esercizi commerciali di Loano: La Perla, via Cavour 23, La Bottega del Vimine, via Cavour 8, oppure direttamente online visitando il sito www.ilritornodeidoria.it o www.vecchialoano.it.

Venerdì 12 giugno ci sarà anche la cena rinascimentale in piazza Italia

Costo cena: € 50,00 a persona

Per prenotazioni: +393501872534, presso i seguenti punti vendita:

La Perla, via Cavour 23

La bottega del vimine, via Cavour 8

Oppure prenota il tuo posto comodamente online da qui: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-il-ritorno-dei-doria-cena-rinascimentale-2026-1989838548664

MENÙ PORTATE

1a portata: Frutta e verdura fresca

2a portata: Tagliere con fritti del Quartiere San Siro di Albenga, frittata di cipolle e frittata di ortiche

3a portata: Croxetti (pasta tipica) burro, parmigiano ed erbe aromatiche

4a portata: Pancetta speziata con mele

5a portata: Cinghiale in umido

6a portata: Torta con riso in crosta di mandorle

7a portata: Torta bianca

Acqua e vino delle riserve del Principe

Sabato 13 giugno

Il cuore della rievocazione prenderà vita nel tardo pomeriggio con animazioni diffuse, pattugliamenti di armati, spettacoli itineranti, antichi mercati e dimostrazioni storiche nel centro cittadino e sul lungomare.

Alle 21 presso la Marina di Loano si terrà il suggestivo sbarco dei rappresentanti della storica famiglia Doria: Donna Gesine Doria Pamphilj e il consorte Don Massimiliano Floridi, accolti da armigeri, salve di archibugio e dall’omaggio delle compagnie storiche presenti alla manifestazione.

A seguire, il corteo nobiliare prenderà il via dalla Marina di Loano per raggiungere l’Oratorio di San Giovanni Battista – Confraternita dei Disciplinanti Bianchi – dove i Principi verranno accolti dalle confraternite storiche loanesi e dalla guardia d’onore rinascimentale. Da qui partirà il grande corteo storico che attraverserà il lungomare e il centro storico di Loano accompagnato da dame, armigeri, musici, sbandieratori, popolani e compagnie storiche provenienti da tutta la Liguria, ricreando l’atmosfera della corte rinascimentale dei Doria.

Il momento culminante della serata, previsto da programma intorno alle 22, sarà la grande cerimonia di investitura della contea di Loano in Piazza Italia, con letture storiche, salve di archibugio, manovre militari, spettacoli di fuoco e danze rinascimentali, in una grande rappresentazione scenografica dedicata alla storia della città.

Artisti di strada, musici, falconieri, giocolieri e compagnie storiche animeranno vicoli e piazze trasformando Loano in una vera corte rinascimentale. Saranno presenti i gruppi: Le Gratie d’Amore di Lavagna, i Veterani delle Fiandre, Il mondo nelle ali, Centro Storico Culturale Jus Tenens, Compagnia della Picca e del Moschetto di Novi Ligure, Progetto 1571, Gruppo Storico Milizia paesana di Grugliasco, Centro Studi Rievocazioni Storiche A-STORIA, Associazione culturale Iannà Tampè, Sbandieratori di Sestri, Gruppo Storico Sestrese, Gruppo Figuranti Vecchia Loano e Societas Navalis Burgus Sancti Spiritus.

Domenica 14 giugno

La giornata conclusiva sarà dedicata agli approfondimenti culturali, alla divulgazione storica e ai momenti istituzionali legati alla famiglia Doria, alle tradizioni del Carnevale storico e alla memoria identitaria della città di Loano.

Appuntamento alle 17 presso il palco di Orto Maccagli, sul lungomare, con un incontro culturale condotto e presentato da Michele D’Andrea e dedicato alla storia della corte dei Doria e delle tradizioni loanesi.

Nel corso del pomeriggio verranno presentati i volumi “Le Feste di Carnevale dei giovani Doria a Loano 1582-1588” di Elisa Bruzzone e “Loano dei Doria, tra ombre di mura e luce di Zenobia” di Rita Calcagno Firpo. Ospiti dell’incontro saranno la Principessa Donna Gesine Doria Pamphilj e il consorte Don Massimiliano Floridi, protagonisti di un momento di dialogo e approfondimento dedicato al legame storico tra la famiglia Doria e la città di Loano.

Mercatino Artigianale sul lungomare

Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, dalle 10 alle 22, saranno inoltre presenti sul lungomare e nelle aree dedicate numerose bancarelle artigianali.

LE DICHIARAZIONI

Il sindaco di Loano Luca Lettieri ed il vice sindaco e assessore a turismo, cultura e sport Gianluigi Bocchio commentano: “’Il ritorno dei Doria’ rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per la valorizzazione della storia e dell’identità di Loano. Attraverso questa manifestazione la nostra città torna a vivere le atmosfere del Rinascimento, ricordando un momento fondamentale della propria storia e riportando alla luce le radici culturali che hanno contribuito a costruire la Loano che conosciamo oggi. È un evento che unisce memoria, tradizione e senso di appartenenza, coinvolgendo associazioni, volontari, operatori e cittadini in un grande progetto collettivo”.

“Accanto al valore storico e culturale – proseguono – questa manifestazione rappresenta anche un’importante occasione di promozione turistica per la città. Negli anni ‘Il ritorno dei Doria’ è cresciuto fino a diventare un evento di grande richiamo, capace di attirare visitatori, appassionati di rievocazione storica e turisti provenienti anche da fuori regione. Per tre giorni il centro storico e il lungomare si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, offrendo un’esperienza immersiva che valorizza il patrimonio artistico, commerciale e ricettivo del territorio”.

“Eventi di questa qualità contribuiscono a rendere Loano sempre più attrattiva, animando la città all’inizio della stagione estiva e generando importanti ricadute positive per le attività economiche locali. Per questo desideriamo ringraziare l’associazione Vecchia Loano APS, tutti i volontari, i gruppi storici e gli organizzatori che, con grande passione e professionalità, rendono possibile una manifestazione così significativa per la nostra comunità e per l’immagine turistica della città”.

“Il ritorno dei Doria rappresenta oggi uno degli appuntamenti più identitari e significativi per la città di Loano e per la nostra associazione. Nel corso degli anni questa manifestazione è cresciuta grazie a un grande lavoro di squadra, alla passione dei volontari e alla volontà condivisa di valorizzare la storia loanese attraverso eventi di qualità, capaci di unire cultura, spettacolo e promozione del territorio. Anche per l’edizione 2026 il nostro obiettivo è offrire al pubblico un’esperienza sempre più immersiva e coinvolgente. Stiamo lavorando per trasformare il centro cittadino in un autentico teatro rinascimentale a cielo aperto, curando con attenzione ogni dettaglio della ricostruzione storica e puntando sulla qualità delle compagnie ospiti, delle scenografie, degli spettacoli e delle ambientazioni. Lo sbarco dei Principi Doria alla Marina e la grande cena rinascimentale in Piazza Italia saranno certamente tra i momenti più emozionanti e suggestivi dell’intera manifestazione, capaci di restituire al pubblico tutto il fascino della Loano del tardo Cinquecento. Desidero inoltre rivolgere un sincero ringraziamento a tutto il direttivo e ai volontari di Vecchia Loano APS, che con impegno, passione e spirito di appartenenza dedicano tempo ed energie alla realizzazione di un evento così importante per la nostra comunità” ha dichiarato Agostino Delfino, presidente dell’Associazione Vecchia Loano.

“Manifestazioni come questa hanno un enorme valore non solo culturale ma anche turistico e comunicativo. ‘Il ritorno dei Doria’ è un progetto che negli anni ha saputo costruire una forte identità visiva e narrativa, trasformandosi in un appuntamento riconoscibile e attrattivo per il pubblico. L’obiettivo condiviso è continuare a far crescere l’evento mantenendo alta la qualità storica e spettacolare della manifestazione. Un sentito ringraziamento va a tutti i soci volontari dell’Associazione Vecchia Loano che, con passione, impegno e spirito di appartenenza, rendono possibile ogni anno la realizzazione di un evento così complesso e importante per la città di Loano” commenta Mattia Righello di Mway Communication & Events, partner organizzativo della manifestazione.

L’evento è sponsorizzato da Conad Loano, Cometal, European Decor Edil e La Cascina di Loano, con il supporto di Ai Pozzi Village&Spa, Kaos l’origine delle idee e Mway Communication & Events. Segui gli aggiornamenti sui nostri canali social: @vecchialoano #ilritornodeidoria – www.ilritornodeidoria.it – HYPERLINK “http://www.vecchialoano.it/”www.vecchialoano.it.

Segui gli aggiornamenti sui canali social ufficiali di Vecchia Loano APS e sul sito ufficiale della manifestazione.

Qui il programma in dettaglio dell’evento

IL MERCATO RIVIERA DEI FIORI ARRIVA AD ANDORA

Per la nona tappa del tour 2026, domenica 14 giugno il Mercato Riviera delle Palme fa tappa ad Andora.

Dalle 8 alle 20 tra via Clavesana, via Dei Mille e piazza Santa Maria ci saranno i banchetti dei migliori ambulanti della Liguria, che offriranno gli “ingredienti” per una giornata di shopping all’aria aperta.

Negli stand un vasto assortimento con le novità delle collezioni, prodotti di qualità e un rapporto umano affiatato e basato su gentilezza, competenze e grande disponibilità. I banchi saranno ricchi di occasioni dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

Qui i dettagli sull’evento

MAGO TAZ FAMILY SHOW A FINALE

L’associazione Vitanova aps presenta un appuntamento dedicato alle famiglie, residenti o in vacanza, nel comprensorio finalese. Domenica 14 giugno, alle ore 16, nella Sala delle Capriate del Complesso di Santa Caterina a Finalborgo, ci sarà “Mago Taz Family Show”, uno spettacolo di magia per tutta la famiglia, interattivo e coinvolgente per i bambini e sorprendente per gli adulti!

Vietato solo venire da soli, in compagnia si ride meglio

“per chi vuole riprendersi dalle attività sportive outdoor

per chi no, meglio restare sedentari e felici,

per chi ha bimbe/i sognatrici e magiche come il Bianconiglio di Alice

per chi ha nonne da salvare dalla calura domenicale

per chi vuole divertirsi con la famiglia insieme alla grande famiglia di amici di Vitanova” dicono gli organizzatori.

Qui il programma completo della manifestazione

FESTA DEL FIORE SUL MONTE CARMO

Torna anche quest’anno la “Festa del Fiore” alla cima del Carmo organizzata dall’associazione “Amici del Carmo” con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

La festa, giunta alla 59^ edizione, si svilupperà su due giorni, sabato 13 e domenica 14 giugno, e vedrà la vetta del monte più alto della provincia di Savona trasformarsi in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto (e con una vista spettacolare) per due concerti musicali: uno di pop/rock acustico e l’altro corale.

Si comincia sabato 13 giugno alle 16.30 con il concerto di Sara Basso e dei 4sixtyfive, che proporranno un mix dei successi pop/rock riarrangiati per chitarra e cajon. A seguire, cena condivisa (ogni partecipante potrà portare una pietanza da condividere con gli altri) e possibilità di dormire fuori dalla baita o soggiornare nel bivacco adiacente (posti limitati). Allo scoccare della mezzanotte, alla croce si potrà gustare un “Caffè della buonanotte” e godersi la splendida vista notturna della riviera e dell’entroterra.

Domenica 14 giugno il programma prevede in mattinata il ritrovo in vetta; alle 11 messa in baita accompagnata dal “Coro Loderò” di Albenga che eseguirà alcune arie liturgiche. A seguire il tradizionale “pasta party”.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Gruppo Alpini di Loano e Cai Loano. Per informazioni ed aggiornamenti in caso di maltempo è possibile contattare gli “Amici del Carmo” al numero 380.34.64.599, visitare il sito www.amicidelcarmo.it o la pagine Facebook dell’associazione.

Durante la “Festa del Fiore” verranno raccolti fondi per finanziare i lavori di aggiornamento e adeguamento della baita, al fine di offrire a tutti gli ospiti un’accoglienza sempre migliore e un’esperienza e una permanenza sulla cima del Monte Carmo di Loano ancora più completa.

Gli “Amici del Carmo” sono un’associazione no profit che si prefigge l’obiettivo di far rivivere le tradizioni tipiche del monte, conservare la baita-rifugio che si trova sulla sommità del monte e preservare e valorizzare l’ambiente naturale circostante. Promuove i valori di fratellanza, aiuto reciproco e rispetto dell’ambiente che la frequentazione della montagna insegna e il concetto di godere delle meraviglie della natura, preservando e migliorando quando possibile l’ambiente che ci circonda restando sempre in un contesto di serena convivialità ed amicizia.

Qui tutte le informazioni sull’evento

“APERI-SAGRA” SERATA BENEFICA AL PERO DI VARAZZE

Appuntamento il 13 giugno con una serata il cui incasso sarà devoluto per l’acquisto di un DAE per la frazione del Pero di Varazze.

Qui tutte le informazioni sull’evento

CAR MARKET AL COLLE DI NAVA

Sabato 13 giugno, ricomincia l’iniziativa di Associazione Nova Kronos Ponente ligure denominata drive in Car market, il Mercatino nel bagagliaio. La manifestazione, già da qualche anno presente sul territorio di Pornassio nella frazione di Nava, caratterizza il periodo estivo a partire da ogni secondo sabato nel mese di giugno, luglio agosto e settembre.

Dalle 9 alle 18 sul piazzale /parcheggio del Forte Centrale gli espositori ,che avranno aderito all’iniziativa ,venderanno ,regaleranno o scambieranno gli oggetti che non servono più a loro, ma che potrebbero essere utili ad altre persone.

Una giornata in mezzo alla natura del Colle di Nava, che offre ai visitatori piacevoli passeggiate alla scoperta dei Forti, aree picnic ,bar ,ristoranti e negozi dove assaporare e acquistare i prodotti locali.

Qui tutte le informazioni sull’evento

FESTA PER I DIECI ANNI DELLA FORNACE ALBA DOCILIA

Dieci anni di volontariato legati al mondo dell’arte e della ceramica per l’associazione ‘La Fornace’ che gestisce, nel centro storico di Albissola Marina, gli spazi museali della Fornace Alba Docilia. Saranno festeggiati venerdì 12: era il 12 giugno 2016 quando, con il nome ‘Gran Tour’, venne inaugurata la prima mostra, dedicata alle città italiane della ceramica.

Da allora, le esposizioni sono state più di 50; la struttura è rimasta sempre aperta, tranne il periodo del Covid. A garantire una presenza costante i soci (nella stragrande maggioranza donne) che hanno guidato – e continuano a farlo – i sempre più numerosi visitatori in un percorso che è un racconto della secolare evoluzione della ceramica ad Albissola. Da un lato i reperti del passato – i due forni, i vasconi per ‘ripulire’ la creta, le murate (muè) –, dall’altro le mostre permanenti (gli Stili e i Macachi, il presepe di Albisola) e quelle temporanee.

Accanto a tutto questo, le serate incontro con personaggi e le attività dei gruppi: la ‘Compagnia della Fornace’ e ‘Inuetta’ (con il dialetto protagonista), e i corsi di inglese. Nell’associazione, presieduta da Enrica Noceto, operano attivamente una quarantina di soci.

Venerdì 12, per la Festa dei 10 anni, si potrà ammirare, con la mostra ‘Albisolamente… del nostro meglio’, dedicata alle locali ‘fabbriche’ di ceramica, anche un’esposizione di locandine e foto che raccontano l’attività Sabato 13, alle ore 17, nel giardino dell’Asilo infantile, la recita ‘Ulisse e i so’ manezzi’ in dialetto, a cura del gruppo ‘Inuetta’.

La Fornace Alba Docilia, all’interno del MuDA, fa parte della ‘Rete dei Musei’ è aperta (orario estivo) al giovedì dalle 17 alle 19 e al sabato e alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Qui il programma completo della manifestazione

“BAT NIGHT” A TOIRANO

Il 13 giugno a Toirano torna la notte dei pipistrelli: un’escursione serale per bambini (e non solo) lungo il torrente Varatella per controllare la presenza dei nostri amici chirotteri. Con l’aiuto del “bat detector”, i “ratti penughi” che ci svolazzano attorno non ci sfuggiranno. Dal centro del paese risaliremo la valle dagli antichi mulini fino alla fornace della Ciassa e alle grotte, passando per la certosa…

Ritrovo: Parco Rosciano, Toirano (vicinanze sede municipale), ore 20.30.

Durata escursione: 2 ore circa.

Livello: facilissimo.

Note: richieste calzature comode.

Adesione: Gratuita per i soci dell’associazione “La fornace” aps in regola con il pagamento della quota associativa (quota sociale 2026 euro 10,00, versabili sul momento).

Info: cell e whatsapp 333 193 3968

Qui le informazioni sull’evento

AD ALBENGA ARRIVA L’EVENTO “UN PONTE TRA CULTURE”

Domenica 14 giugno, dalle 15, in Via Episcopio 1 ad Albenga, vivremo un pomeriggio speciale fatto di incontri, gioco e condivisione per raccontare la nostra città attraverso le sue comunità.

Un percorso tra lingue, storie e tradizioni con gli allievi del gruppo Migrantes e del CPIA, un gioco a squadre nei caruggi del centro storico e, per finire, una festa conviviale dove ognuno potrà portare un piatto della propria cultura.

Un’occasione per costruire relazioni, scoprire nuove prospettive e rafforzare il senso di comunità che rende Albenga una città aperta e accogliente.

La manifestazione è stata ideata dal FAI, delegazione di Albenga e Alassio.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

ORE 15:00 | Ci si incontra!

Ritrovo presso la Scuola Migrantes (in Via Episcopio).

ORE 15:30 | Albenga raccontata da voi!

Inizio Visita Guidata: Scopriamo le bellezze della città con dei “Ciceroni d’eccezione”! Gli allievi della scuola spiegheranno la storia e i monumenti sia in italiano sia nella loro lingua madre.

A SEGUIRE | Tutti in gioco!

Grande Caccia al Tesoro: Un gioco super divertente e misterioso tra i vicoli del centro storico, aperto a tutti gli allievi, ai ragazzi e ai bambini!

AL TERMINE | Momento di festa!

Festa di Fine Anno: Ci ritroviamo tutti insieme nei locali della Scuola Migrantes per festeggiare l’anno passato insieme.

PORTA, CONDIVIDI E RACCONTA!

Porta un piatto tipico, un dolce o qualcosa di buono del tuo Paese da mangiare tutti insieme!

Ci piacerebbe tantissimo se potessi spiegare a tutti (in italiano) che piatto hai cucinato e la sua storia!

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

Portate amici, mariti, mogli e soprattutto le mamme con i bambini! Più siamo, più ci divertiamo!

Qui i dettagli sull’evento

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.