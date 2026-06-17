A Linda Campanella il “Riconoscimento Elmo Bazzano Ligure Illustre 2025″ al Festival “San Giorgio” della Canzone in Lingua Ligure

Albenga. Venerdì 12 giugno, sul palco della serata inaugurale del 25esimo Festival “San Giorgio” della Canzone in Lingua Ligure , è stato consegnato il prestigioso “Riconoscimento Elmo Bazzano – Ligure Illustre 2025” a Linda Campanella (soprano di fama internazionale), che scrive così la storia del premio come prima donna a riceverlo.

La motivazione

“Nel mondo della musica lirica internazionale sventola la bandiera della Liguria grazie a Linda Campanella. Il mio incontro con Linda è nato sotto il segno di un amico comune, Lorenzo Autano, – racconta Silvia Bazzano. – È stato proprio lui, durante un evento dedicato alla sua memoria, a far incrociare le nostre strade. In quell’occasione ho scoperto non solo un’artista straordinaria, ma una persona di rara vicinanza, che prima consideravo quasi inarrivabile”.

“A unirci c’è anche un altro legame speciale: l’indimenticabile Renata Scotto. Voglio prendere in prestito proprio le sue parole per descriverla al meglio. Linda Campanella è un’artista di grande valore, dalla tecnica vocale impeccabile. Come ‘vocal coach’ Linda è in grado di trasmettere, ad un giovane talento, la sicurezza tecnica per affrontare il belcanto”.

L’artista ha regalato al pubblico la sua magistrale interpretazione di Somewhere Over the RainbowFoto accompagnata dal maestro Marco Milano.