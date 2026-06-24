A Garlenda tutto pronto per il 43^ Meeting Internazionale delle Fiat 500 Storiche

Garlenda si sta preparando ad accogliere le centinaia di Cinquecentisti che si stanno iscrivendo al più grande evento dell’anno dedicato alla Fiat 500 storica. Dal 3 al 5 luglio il paesino dell’entroterra ligure, per la 43^ volta, sarà capitale del Cinquino.

Son molti gli equipaggi che di anno in anno tornano a Garlenda, perché la “festa delle 500” è sempre la stessa, ma mai uguale. Anche quest’anno, infatti, l’evento è esteso a diversi Comuni con un’offerta di intrattenimento variegata, che darà l’opportunità di conoscere il fantastico territorio della Riviera Ligure.

Giovedì 2 luglio, dopo il tradizionale aperi-meeting presso il centro commerciale Le Serre di Albenga, le auto già presenti in zona verranno portate nel centro della Città delle Torri, dove verranno parcheggiate per partecipare alla festa della Madonna di Pontelungo, tra bancarelle, mercatini e fuochi d’artificio.

Il giorno successivo, venerdì 3, Albenga ospiterà nuovamente i Cinquecentisti per il Beach Party sul lungo mare presso il locale Bside, dove deejay e musica la faranno da padrone. Il tema “Un mare di Passione” sarà protagonista anche della serata del venerdì, quanto i Cinquini invaderanno Alassio per essere poi parcheggiati lungo il molo e nelle classiche piazzette dei caruggi, mentre i partecipanti godranno della vita notturna della città, tra locali e negozi.

Il sabato è tradizionalmente dedicato al Grand Tour: le auto partiranno da Garlenda in tarda mattinata e, dopo una rilassante guidata panoramica sulle colline dell’entroterra, scenderanno ad Andora, proprio nel porto turistico accanto alle numerose barche. In questo splendido contesto la ProLoco di Andora servirà il pranzo ai partecipanti, realizzato con prodotti locali e ricette della tradizione ligure.

La serata di sabato è dedicata al Grand Gala, uno spettacolo che si terrà a Garlenda presso il Parco Villafranca, in cui saranno proprio i Cinquecentisti protagonisti di uno show tra musica e momenti di divertimento grazie alla direzione di Eccoci Eventi.

Domenica, giornata conclusiva, la festa si sposta a San Bartolomeo al Mare: Le Fiat 500 partiranno in convoglio sfilando per le città di Alassio, Laigueglia, Andora e Cervo per arrivare per la prima volta a San Bartolomeo. Qui la festa si concluderà con i saluti istituzionali, musica della tradizione lombarda (gli ospiti d’onore sono i cinquecentisti della Lombardia) e un brindisi di arrivederci al prossimo anno.

Per tutta la durata dell’evento sarà visitabile gratuitamente il Museo della 500 “Dante Giacosa”, che proporrà quale mostra annuale l’esposizione delle foto finaliste del concorso “Il cinquino nel paesaggio italiano”, che ha visto oltre 250 foto pervenute e 120 partecipanti da tutta la Penisola e anche dall’estero; il pubblico potrà votare l’immagine preferita e contribuire all’assegnazione di un ulteriore premio.

Il Meeting Internazionale delle Fiat 500 gode del patrocinio della Provincia di Savona e della Regione Liguria, che supportano la manifestazione per l’esemplare coinvolgimento degli enti territoriali (Comuni, Proloco, Associazioni) e delle aziende che la sponsorizzano (Banca di Caraglio, Allianz, Petronas, Axel Gerstl, Mafra, Santero 958, Acqua di Calizzano, Ipercoop, Le Serre, Ottobelli, Ops group). Si tratta del lavoro concertato di tante realtà che hanno lo stesso obiettivo: lasciare un ricordo positivo in coloro che partecipano al Meeting e che vivono con emozione una magica esperienza in Liguria.