A Finale Ligure oltre sessanta addetti ai lavori per scoprire cosa cambia con la nuova contabilità Accrual

Finale Ligure. Si è svolto nella mattinata di oggi, mercoledì 17 giugno, nella Sala delle Capriate del Complesso Monumentale di Santa Caterina a Finalborgo, il convegno “La Contabilità Accrual negli Enti Locali – Percorso di riforma e impatti operativi per la pubblica amministrazione”, promosso dal Comune di Finale Ligure con il patrocinio di Regione Liguria, Anci Liguria e Unscp Liguria, rappresentando un’importante occasione di confronto e approfondimento su una delle riforme più significative che interesseranno nei prossimi anni il sistema contabile della Pubblica Amministrazione.

Ad aprire i lavori, molto partecipati con presenze da diverse realtà amministrative regionali, da Lavagna ad Arma di Taggio, sono stati il Sindaco Angelo Berlangieri e l’Assessore alle Finanze Valter Sericano, che hanno portato il saluto dell’Amministrazione comunale sottolineando il valore strategico della formazione e dell’aggiornamento professionale per affrontare le trasformazioni in atto nella gestione delle risorse pubbliche.

Ai saluti istituzionali hanno preso parte anche in via telematica Antonio Scudieri, presidente di Sezione della Corte dei conti, e Sabina Desiderato, segretario regionale Unscp Liguria e segretario generale del Comune di Finale Ligure. L’introduzione ai lavori è stata affidata all’assessore al bilancio della Regione Liguria,Claudia Morich.

La sessione tecnica ha visto alternarsi relatori di riconosciuta esperienza accademica e professionale. La professoressa Elisa Bonollo ha approfondito i benefici derivanti dall’introduzione del sistema Accrual, mentre il professor Eugenio Caperchione ha analizzato opportunità, criticità e condizioni necessarie affinché la riforma possa tradursi in un reale cambiamento organizzativo per gli enti pubblici. Successivamente il dottor Maurizio Delfino ha illustrato le principali differenze tra il nuovo modello Accrual e l’attuale sistema disciplinato dal D.Lgs. 118/2011, mentre il dottor Marco Rossi ha dedicato il proprio intervento alle modalità di valutazione delle immobilizzazioni immateriali nell’ambito della nuova contabilità economico-patrimoniale.

L’intero incontro è stato coordinato e moderato da Selene Preve, Dirigente dei Servizi Economico-Finanziari e Innovazione Tecnologica del Comune di Finale Ligure, che ha guidato i lavori favorendo il dialogo tra istituzioni, mondo accademico e professionisti.

Commenta l’assessore al bilancio finalese, Valter Sericano: “Come assessorato alle finanze del Comune di Finale Ligure abbiamo voluto organizzare questo convegno su di un tema di grande attualità per gli Enti Locali alla luce di una riforma che rappresenta un vero e proprio cambiamento epocale per il loro sistema contabile. Questo si sta evolvendo da una prevalente contabilità finanziaria a un modello economico-patrimoniale che consentirà di valorizzare in modo più completo e trasparente il patrimonio e la situazione economica di ciascun Comune. Parliamo di una riforma che inizialmente riguarderà i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, ma che coinvolgerà progressivamente anche realtà più piccole. Per questo abbiamo ritenuto fondamentale creare un momento di approfondimento e confronto qualificato, portando a Finale Ligure relatori di assoluto prestigio”.

“La risposta degli operatori è stata estremamente positiva: i 60 posti disponibili sono andati esauriti in tempi molto rapidi e abbiamo registrato la partecipazione di funzionari e dirigenti provenienti da enti locali di tutta la Liguria. Un risultato che conferma l’interesse e l’esigenza di momenti formativi di qualità su temi destinati a incidere profondamente sull’organizzazione e sulla gestione delle amministrazioni pubbliche”.

“Affiancare alla dimensione della contabilità finanziaria una visione economico-patrimoniale completa, dotata di autonomia concettuale e operativa è tra i punti cardine della riforma Accrual per migliorare la trasparenza e la qualità delle decisioni amministrative – ha commentato l’assessore regionale Claudia Morich – Da un lato la dimensione finanziaria continuerà a garantire il presidio degli equilibri e della progettualità, dall’altro la contabilità economico-patrimoniale rappresenterà con chiarezza i risultati della gestione e la consistenza del patrimonio pubblico. Tra i benefici attesi una più agevole rappresentazione e conservazione del valore delle risorse pubbliche, un’attiva programmazione degli investimenti e una maggiore sostenibilità delle scelte nel medio e lungo periodo”.