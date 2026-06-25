A Celle “Il Borgo parla d’Arte” e apre il ciclo di incontri con una serata dedicata a Sandro Pertini

Celle Ligure. Prenderà il volo domani il ciclo di incontri “Il Borgo parla d’Arte”. Cinque serate nella splendida cornice dello spazio esterno della biblioteca Pietro Costa, a un passo dal mare.

“Insieme a Ludovica Vigevano abbiamo organizzato questi appuntamenti per incontrare artisti, fotografi, collezionisti e studiosi, in un percorso che intreccia memoria, contemporaneità e identità del territorio” spiega Paola Gargiulo, presidente della Commissione Cultura del Comune. Incontri dedicati al patrimonio artistico e culturale della nostra terra. E si inizierà proprio domani, 26 giugno alle 21, con una serata dedicata al Presidente più amato dagli italiani: “Sandro Pertini, l’arte della semplicità”.

In questo primo incontro sarà presente Ivan Drogo Inglese, presidente dell’ente di interesse pubblico Stati Generali del Patrimonio Italiano e curatore e direttore del Museo Casa Pertini Voltolina di Roma, che presenterà il suo libro “La Casa sulla Fontana” dedicato a Sandro Pertini e alla moglie Carla Voltolina. Introdurrà la serata Paola Gargiulo con il saluto del sindaco Marco Beltrame. Modera l’incontro la giornalista Paola Gavarone.