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A Celle “Il Borgo parla d’Arte” e apre il ciclo di incontri con una serata dedicata a Sandro Pertini

Domani la presentazione del libro di Ivan Drogo Inglese: “La Casa sulla Fontana”

Celle veduta vista

Celle Ligure. Prenderà il volo domani il ciclo di incontri “Il Borgo parla d’Arte”. Cinque serate nella splendida cornice dello spazio esterno della biblioteca Pietro Costa, a un passo dal mare.

“Insieme a Ludovica Vigevano abbiamo organizzato questi appuntamenti per incontrare artisti, fotografi, collezionisti e studiosi, in un percorso che intreccia memoria, contemporaneità e identità del territorio” spiega Paola Gargiulo, presidente della Commissione Cultura del Comune. Incontri dedicati al patrimonio artistico e culturale della nostra terra. E si inizierà proprio domani, 26 giugno alle 21, con una serata dedicata al Presidente più amato dagli italiani: “Sandro Pertini, l’arte della semplicità”.

In questo primo incontro sarà presente Ivan Drogo Inglese, presidente dell’ente di interesse pubblico Stati Generali del Patrimonio Italiano e curatore e direttore del Museo Casa Pertini Voltolina di Roma, che presenterà il suo libro “La Casa sulla Fontana” dedicato a Sandro Pertini e alla moglie Carla Voltolina. Introdurrà la serata Paola Gargiulo con il saluto del sindaco Marco Beltrame. Modera l’incontro la giornalista Paola Gavarone.

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