A Celle arrivano frutta, verdura e prodotti a Km 0 negli spazi comunali di Largo Giolitti

Celle Ligure. Frutta, verdura, prodotti a km 0. Si partirà domani e così sarà per tutti i martedì e i giovedì, dalle 8 alle 13, negli spazi comunali di largo Giolitti, grazie a una convenzione stipulata con la Cia Savona. Gli operatori agricoli del territorio proporranno la loro migliore scelta in un mercatino in pieno centro.

Una novità importante che colorerà e farà vivere i locali del Comune. “Il bando prevedeva la gestione dell’area da parte di una associazione di categoria, l’area sarebbe stata concessa a titolo gratuito all’aggiudicatario e per il periodo di un anno. – spiega l’assessore al Commercio Jacopo Abate – Consapevole che non sarebbe stato semplice, visti anche i tempi economici non facili il bando è andato deserto. Ma non ci siamo voluti fermare alla prima difficoltà e per nostra fortuna, Cia Savona come noi ha creduto nel progetto e ci ha seguito”.

C’è orgoglio nelle parole dell’assessore che, con l’Amministrazione, si è impegnato fin da subito per arrivare a questa svolta. “Il mercato si svolgerà nelle giornate di martedì e giovedì, dalle 8 alle 13, e sarà aperto a tutti i coltivatori e produttori che fanno parte anche di altre associazioni o non iscritti”.

Anche il Frantoio di Celle porterà i suoi prodotti all’interno del mercato. Il prossimo autunno sarà effettuata una riqualificazione interna per separare gli spazi e migliorare così la fruizione per utenti e operatori.