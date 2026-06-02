A Cairo prende il via la quarta edizione della “Fiera del libro”, in programma dal 3 al 7 giugno

Cairo Montenotte. Cinque giorni di eventi con autori di fama nazionale per la 4° edizione della “Fiera del libro” in scena dal 3 all’7 giugno, organizzata dal Comune di Cairo Montenotte, Assessorato alla Cultura, con il contributo della Fondazione De Mari Savona e una curatrice d’eccezione: Francesca Fabbri Fellini, nipote dell’indimenticabile regista. Coinvolte le scuole del territorio dall’Istituto d’Istruzione superiore “Federico Patetta” al Liceo “Calasanzio”, agli Istituti comprensivi. Non una semplice rassegna letteraria, ma una vera e propria “Festa del libro” a 360° capace di coinvolgere tutta la città con eventi “diffusi”.

“Il tema dell’edizione 2026 “Fiorire con le storie” propone un percorso culturale che intreccia letteratura, scienza, emozioni e cura attraverso la presenza di sette autori contemporanei di rilievo nazionale – spiega Federica Fabbri Fellini – Un format narrativo che porta sul palco voci luminose, capaci di far sbocciare pensieri, dialoghi e consapevolezze nel pubblico”.

Ad aprire la rassegna il 4 giugno Piera Vitali che presenta “Paura ti butto via”, un viaggio narrativo e terapeutico dentro le nostre paure, per imparare a riconoscerle, attraversarle e trasformarle in forza quotidiana.

Il 5 giugno Vanni Oddera racconta “Il grande salto”, un racconto senza filtri su come l’altruismo e la condivisione possano colmare il vuoto interiore e dare un senso profondo alla vita e non solo… Sempre il 5 giugno Eliana Liotta propone “La mente radiosa”, un saggio divulgativo che intreccia neuroscienze e benessere: come nutrire il cervello, illuminare l’umore e coltivare una mente più lucida e vitale.

Sabato 6 giugno Edoardo Perazzi presenta “Lettera a un bambino mai nato”, nipote ed erede del Fondo Oriana Fallaci, a 50 anni dalla prima edizione, ripropone un testo simbolo sull’esperienza della maternità, del dubbio e della responsabilità. Nella stessa giornata Mario Cordova racconta “Gli uccelli non hanno le vertigini”, un romanzo di formazione e rinascita: la storia di un uomo che riscopre il coraggio di spiccare il volo.

Domenica 7 giugno Mauro Cervia presenta “Caneterapia”, l’occhio del veterinario racconta il potere terapeutico del legame tra uomo e cane, tra esperienze cliniche, emozioni e scoperte sulle relazioni che curano. Per finire in bellezza Francesca Fabbri Fellini presenta “A tavola con Fellini, la nipote del grande regista fa rivivere, tra antiche suggestioni, le ricette preferite dello zio. Tutti gli incontri, a parte quello con Vanni Oddera che si terrà presso il teatro “Osvaldo Chebello”, si svolgeranno presso la Biblioteca Civica “F. C. Rossi.

La quattro giorni sarà caratterizzata da una girandola di eventi e di appuntamenti con momenti specifici dedicati ai bambini e alle letture per ragazzi, focus sul Medioevo e relative visite guidate al patrimonio storico della Città tra antiche torri carcerarie e stanze segrete. In pizza della Vittoria saranno presenti gli stand delle case editrici, librerie, oltre ai laboratori animati da artisti, autori e associazioni valbormidesi.

Un grande evento, dunque, che celebra il libro e la lettura nelle sue più diverse declinazioni capace di trasportare in mondi fantastici, in tempi lontani e nella più stretta attualità. Un momento imperdibile per chi “divora pagine” ogni giorno, ma anche per chi è semplicemente curioso di conoscere e capire cosa c’è “oltre l’arcobaleno”.

“Questa quarta edizione della “Fiera del Libro” rappresenta la prova della maturità – commenta il sindaco Paolo Lambertini – su cui abbiamo investito tempo e risorse. Dopo i buoni consensi ottenuti gli scorsi anni, ora è arrivato il momento di compiere il “grande salto” con autori ed eventi che hanno una caratura capace di spingersi ben oltre i confini regionali. Un evento di grande importanza per la nostra Città per riaffermare il valore fondante della lettura, ma più in generale della cultura intesa come conoscenza, approfondimento, sapere. Germogli che oggi più che mai dobbiamo far crescere a tutti i livelli e in modo particolare tra le nuove generazioni”.

Non solo libri!

La “Fiera del libro” sarà impreziosita da quattro mostre diffuse nel Centro storico.

Nello Spazio Artistico culturale “Angelo Siri”- ex oratorio San Sebastiano, dal 3 giugno al 12 luglio, sarà allestita “La segreta mania. Giovanni Verga Fotografo” realizzata grazie alle fotografie dell’archivio della Fondazione 3M e curata da “I Cavalieri dei ricordi”.

All’interno degli spazi della Biblioteca Civica, dal 3 al 7 giugno, sarà visibile l’allestimento “Calamaio e grembiulino. Un tuffo nel passato scolastico” a cura de “I Cavalieri dei ricordi” e della Fondazione Nilde Bormioli.

Presso la “Fondazione Nilde Bormioli” in via Gaspare Buffa, dal 5 al 14 giugno, sarà possibile ammirare gli acquarelli e le ceramiche di Ingrid Mijch e Silvana Prucca nella mostra “Trame d’acqua e di ferro”.

Infine nel foyer di Palazzo di Città, il 6 e 7 giugno, sarà presente l’esposizione “Pixel stories. Scatti dai mondi virtuali”, la fotografia nei videogiochi a cura di Diego Lorenzi.