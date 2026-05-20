Veterani dello Sport, basket: vince Pavia “Grevi”, secondo posto alla sezione Alassio “Zucchinetti”

Alassio. Si è concluso con grande partecipazione ed un eccellente riscontro organizzativo il Campionato Nazionale di Basket Over 55 promosso da Unione Nazionale Veterani dello Sport ed assegnato alla sezione UNVS Alassina “Pino Zucchinetti”, che rientra nel Progetto I Do Sport – Sport e Salute e UNVS.

Il campionato, che si è svolto ad Alassio il 15, 16 e 17 maggio scorsi, ha visto sfidarsi sei rappresentative provenienti da diverse città italiane in un clima di sportività, amicizia e sana competizione.

Nello specifico i risultati: 1^ CLASSIFICATA: UNVS PAVIA ” G.Grevi” rappresentata da S. Andrea Basket; 2^ CLASSIFICATA: UNVS ALASSIO “Pino Zucchinetti” – Liquid Old Boys Alassio; 3^ CLASSIFICATA: UNVS TORINO “V. Bertolini” – Basket Over Torino che ha meritato anche il premio FAIR PLAY offerto da Panathlon Alassio; 4^ CLASSIFICATA: UNVS SAVONA 1 “R. Roggero” – Old School Savona; 5^ CLASSIFICATA UNVS ROMA “G. Onesti” – Pegaso Roma; 6^ CLASSIFICATA UNVS SAVONA 2 ” R. Roggero” – MF Genova.

A conquistare il titolo nazionale è stata la squadra di UNVS Pavia “G. Grevi” che nella finale ha superato UNVS Alassio “Pino Zucchinetti” al termine di una gara intensa e combattuta.

Gli organizzatori desiderano rivolgere un sentito ringraziamento all’Assessore allo Sport, Roberta Zucchinetti, per il patrocinio, la società partecipata Gesco, CONI Savona, Panathlon Alassio, Croce Bianca Alassio, Pallacanestro Alassio, a tutte le squadre partecipanti, alle aziende sostenitrici che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, con la loro collaborazione e vicinanza dimostrate.

La Presidente UNVS Alassio, Cristina Bosio, aggiunge: “La nostra Sezione ha vissuto un’esperienza bellissima per il Campionato Nazionale assegnatoci. Un ringraziamento sentito a tutti i Presidenti UNVS che si sono massimamente spesi: Roberto Pizzorno per UNVS Savona, ben due squadre, Alfredo Mulè che ha coordinato UNVS Torino, Andrea Frateiacci per UNVS Roma , Enzo Zanellini UNVS Pavia e sezione vincitrice che ha condiviso personalmente con noi le tre giornate, donando le maglie UNVS PAVIA ai giocatori di S. Andrea basket ed a Giorgio Bassignana UNVS ASTI ” G. Gerbi” per i preziosi consigli. Non posso che sottoscrivere il massimo impegno dei nostri impareggiabili organizzatori, il socio Luigi Binetti e Floriana Becchi. Figure fondamentali nella realizzazione del Campionato”.

L’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, dichiara: “Siamo orgogliosi di aver ospitato nel nostro eccellente Palaravizza un evento nazionale capace di unire agonismo, turismo e socialità, valorizzando il territorio e il ruolo fondamentale dello sport a tutte le età. Insieme alle numerose realtà e persone coinvolte, desidero ringraziare sentitamente la presidente di UNVS sez. di Alassio Cristina Bosio per l’impegno e la passione con cui ha condotto la prima edizione di questa splendida manifestazione sportiva, avvenuta per di più in un periodo d’oro per il basket alassino”.

Dopo la consegna della Coppa UNVS Nazionale e degli scudetti di Campione Italiano alla squadra vincitrice avvenuta presso il Palazzetto Lorenzo Ravizza, ci si è trasferiti presso l’Hotel Toscana per un gradito rinfresco e la consegna degli ulteriori premi e riconoscimenti alle compagini. Tra questi va sicuramente citato il “Premio Fair Play”, messo in palio dal Panathlon Alassio – Non solo mare, aggiudicato alla squadra UNVS Torino – Basket Over Torino per il comportamento e lo stile tenuto durante la tre giorni sportiva.

Il premio è stato consegnato da Carlomaria Balzola in rappresentanza della presidente Emanuela Preve, unitamente al consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi, che ha sentitamente partecipato allo svolgimento degli incontri.

Nel corso della festosa cerimonia, in un clima rilassato ad allietato dal ricco buffet allestito dall’Hotel Toscana della famiglia Mantellassi, è stata consegnata la nomina ad Ambasciatrice UNVS ad Ilaria Accame, olimpionica nella specialità atletica leggera già vincitrice del titolo di Atleta dell’anno UNVS 2025.

L’evento ha confermato ancora una volta il valore dello sport come strumento di aggregazione e promozione di stili di vita attivi anche nella categoria over 55, registrando un ottimo successo sotto il profilo sportivo e turistico.

Seconda Classificata UNVS Alassio Liquid Old Boys

Premio Fair Play offerto da Panathlon Alassio alla terza classificata: UNVS Torino Basket Over Torino. Da sinistra: Carlomaria Balzola Panathlon, Roberta Zucchinetti Assessore allo sport, Rocco Invernizzi consigliere Regionale, giocatore UNVS Torino, presidente UNVS Alassio Cristina Bosio e Alda Naso Presidente Croce Bianca Alassio

Seconda Classificata e coppa per UNVS Alassio con giocatori da sinistra Binetti, Bosio, Zucchinetti e consigliera UNVS Valentina Mantellassi, titolare Hotel Toscana

Ambasciatore Unvs ILARIA ACCAME con Presidente UNVS Alassio

Premiazione squadra UNVS PAVIA

Luigi Binetti Project Manager Campionato

Trofeo Nazionale

Le coppe