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Veloce, mister Maurizio Oliva è il nuovo responsabile delle giovanili granata

Occupa la casella lasciata libera da Giancarlo Aismondo

Vadese vs Campese

Continua il restyling dei quadri societari della Veloce. Il nuovo responsabile del settore giovanile è mister Maurizio Oliva, che ritrova il presidente Giuseppe Vitellaro dopo la bella avventura insieme ai tempi della Letimbro.

Il tecnico savonese prende il posto di Giancarlo Aismondo, che si è dimesso dal ruolo di guida della “cantera” granata.

Mister Oliva negli ultimi anni ha allenato principalmente prime squadre, guidando le formazioni di Quiliano, Pallare, Letimbro e Vadese. In passato, ha allenato le giovanili del Savona.

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