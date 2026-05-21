Veloce, mister Maurizio Oliva è il nuovo responsabile delle giovanili granata

Continua il restyling dei quadri societari della Veloce. Il nuovo responsabile del settore giovanile è mister Maurizio Oliva, che ritrova il presidente Giuseppe Vitellaro dopo la bella avventura insieme ai tempi della Letimbro.

Il tecnico savonese prende il posto di Giancarlo Aismondo, che si è dimesso dal ruolo di guida della “cantera” granata.

Mister Oliva negli ultimi anni ha allenato principalmente prime squadre, guidando le formazioni di Quiliano, Pallare, Letimbro e Vadese. In passato, ha allenato le giovanili del Savona.