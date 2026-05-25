Vela: Giovanni Gallego vince il Campionato italiano Master nella categoria Apprentice

Campo nell’Elba. Giovanni Gallego, atleta del Circolo Nautico Andora, ha vinto il Campionato Italiano Master della classe ILCA nella categoria Apprentice (dai 30 ai 44 anni). Al secondo posto, nella stessa categoria, si è piazzato Nicolò Elena, atleta sempre del Circolo Nautico di Andora.

Il Campionato Italiano si è svolto a Marina di Campo all’Isola d’Elba dal 22 al 24 maggio. Giovanni Gallego è arrivato primo nella classe ILCA 6 in una regata molto combattuta in cui sono state disputate 8 prove. Hanno partecipato alla regata 60 atleti over 30 anni: nella classifica finale sul totale dei partecipanti Gallego è arrivato terzo e Nicolò Elena in quarta posizione.

«Sono felice di questa importante vittoria – commenta Giovanni Gallego –. Il Campionato Italiano Master vede la partecipazione dei migliori velisti over 30 anni della classe ILCA e gli atleti sono tutti molto motivati, con una lunga esperienza di vela alle spalle. In questa regata era molto importante usare al meglio tattica e strategia, perché c’erano condizioni di vento leggero che non permetteva errori». Questa nuova vittoria conferma il livello altissimo raggiunto dall’atleta del Circolo Nautico di Andora: Gallego lo scorso anno è arrivato quinto al Campionato Mondiale che si è svolto a Formia, e primo tra tutti gli italiani.

Ottimo il piazzamento anche di Nicolò Elena che allena da anni la squadra agonistica ILCA del Circolo Nautico di Andora e sta facendo crescere un team di giovani laseristi che rappresenta un punto di riferimento per tutta la Liguria. Nicolò Elena ha alle spalle importanti risultati a livello europeo: nel 2024 ha vinto la regata EuroMaster a Saint Raphael in Francia, mentre nella regata Eurilca Master a Calella in Spagna è arrivato 2° nella sua categoria, e terzo su tutti gli atleti Ilca 6.

«Ritorno a regatare dopo più di un anno di stop e gareggiare nella classe ILCA mi era mancato – osserva Nicolò Elena –. L’organizzazione del Club del Mare di Marina di Campo ci ha fatto subito sentire a casa, sia me che la squadra. I miei più sinceri complimenti a tutti, anche al Comitato di regata, che ha affrontato condizioni non semplici, caratterizzate da forti salti di vento e continui cali. Nonostante questo, è riuscito a portare a termine tutte le 8 prove in programma».

«Sono molto soddisfatto dei risultati che stanno ottenendo i nostri atleti della categoria Master – aggiunge il presidente del Circolo Nautico di Andora Roberto Elena –. Abbiamo una squadra agonistica Master di altissimo livello, con atleti che gareggiano nelle competizioni più importanti a livello internazionale. Il prossimo appuntamento di grande rilievo sarà l’Euromaster che si terrà a marzo del 2027 ad Andora, dove arriveranno i migliori atleti Master da tutta Europa. Sarà un evento che avrà forti ricadute positive per Andora e per il territorio ligure».

Nicolò Elena