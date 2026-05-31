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Brutta caduta

Varigotti, scivola su un sentiero e precipita sopra una galleria dell’Aurelia: volo di 5 metri

A preoccupare, in particolare, un trauma ad un femore: trasportato in ospedale

ambulanza automedica 118

Varigotti. Brutta disavventura per un uomo nella mattinata odierna (31 maggio), a Varigotti. È successo intorno alle 11,20. 

Secondo quanto ricostruito, stava camminando lungo un sentiero, quando all’improvviso è scivolato compiendo un volo di circa 5 metri. 

Ha concluso la sua caduta precipitando su una delle gallerie artificiali dell’Aurelia riportando ferite ed escoriazioni. A preoccupare, in particolare, un trauma ad un femore. 

Soccorso dai militi della Croce Bianca di Noli e dal personale medico del 118, è stato trasporto, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. 

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