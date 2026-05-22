Varazze, il sindaco Pierfederici difende il progetto di piazza Vittorio Veneto: “Accuse gravi e diffamatorie”

L’amministrazione comunale di Varazze rompe il silenzio e replica con toni duri alle polemiche scoppiate attorno al progetto di riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto. Il sindaco Luigi Pierfederici parla apertamente di “accuse gravissime” e di dichiarazioni “potenzialmente diffamatorie” rivolte contro l’ente, gli uffici tecnici e tutti i soggetti coinvolti nell’intervento.

Nel mirino dell’Amministrazione ci sono alcune affermazioni circolate nelle ultime ore che avrebbero evocato ipotesi di “truffa” e presunte irregolarità nella gestione del progetto. Accuse che il Comune respinge con fermezza, sottolineando come “l’intero iter si sia svolto “nel pieno rispetto della normativa vigente” e attraverso tutti i passaggi amministrativi, tecnici e pubblici previsti per un’opera finanziata con fondi pubblici”.

Il progetto di riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto, sostenuto economicamente da Regione Liguria, rappresenta “un intervento strategico di rigenerazione urbana”. Tra gli obiettivi indicati figurano il miglioramento dell’accessibilità, l’incremento del verde urbano, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la creazione di nuovi spazi di aggregazione e il rafforzamento del collegamento tra il centro cittadino e il lungomare.

Il Comune riconosce la legittimità del confronto politico e delle diverse sensibilità su un’opera pubblica, ma distingue nettamente il dibattito democratico da quelle che definisce “insinuazioni e accuse infondate” capaci di alimentare disinformazione e danneggiare l’immagine della città.

L’Amministrazione annuncia che “eventuali dichiarazioni ritenute diffamatorie saranno valutate nelle sedi opportune a tutela dell’ente, degli amministratori e dei tecnici coinvolti. Contestualmente viene rivolto un invito ai componenti della minoranza consiliare affinché prendano pubblicamente le distanze da espressioni considerate gravi e irresponsabili”.

“Il confronto politico può essere anche duro – conclude il sindaco varazzino – ma non può superare il limite del rispetto delle istituzioni e della verità dei fatti”, confermando, infine, la volontà di proseguire nel programma di rigenerazione urbana e riqualificazione degli spazi pubblici annunciato agli elettori.