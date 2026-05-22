Varazze, cibo scarso alla mensa scolastica: genitori in rivolta, il Comune “richiama all’ordine” la ditta

Varazze. Una foto scattata da uno studente durante il servizio mensa ha fatto esplodere il malcontento di diversi genitori sulla qualità e la quantità dei pasti serviti agli alunni delle scuole di Varazze. A segnalare la vicenda a IVG è un genitore, che racconta come le lamentele dei bambini andassero avanti da mesi.

“Durante l’anno scolastico mia figlia si era lamentata più volte della qualità e quantità di ciò che viene servito alla mensa scolastica – spiega l’uomo alla redazione – Inizialmente io stesso ho dato poco credito alla bambina, pensando che esagerasse la situazione. Nonostante questo ho sempre notato la forte fame della bambina all’uscita di scuola”.

Secondo quanto riferito dal genitore, la situazione sarebbe degenerata negli ultimi giorni dopo che uno studente avrebbe fotografato il contenuto del proprio piatto (foto in alto) durante il pranzo scolastico. L’immagine ha iniziato a circolare tra famiglie e rappresentanti, alimentando polemiche e proteste.

La vicenda ha coinvolto direttamente anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Pierfederici, che ha inviato una comunicazione ufficiale alle famiglie. Nel documento, firmato dalla dirigente del settore e dal primo cittadino, si sottolinea che “il pasto a scuola non è un semplice adempimento logistico, ma un fondamentale momento educativo e di salute” e si annuncia l’introduzione di “un protocollo di monitoraggio ancora più stringente”.

L’amministrazione infatti ha stabilito che il personale comunale continuerà ad effettuare verifiche senza preavviso durante l’erogazione dei pasti e che le famiglie potranno segnalare eventuali problemi attraverso i canali ufficiali del Comune e della commissione mensa.

“L’attenzione dell’amministrazione resterà massima, affinché il momento della mensa continui ad essere, per ogni alunno, un’occasione di serenità e di qualità”, conclude la comunicazione inviata alle famiglie.

Tra i genitori, però, resta la preoccupazione che con la fine dell’anno scolastico la vicenda possa essere accantonata senza un reale cambiamento del servizio. “Il timore è che l’estate porti a dimenticare tutto e che l’anno prossimo si ricominci nella stessa maniera”, spiega ancora il padre che ha contattato IVG.