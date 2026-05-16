Varazze, caduta lunga il sentiero della Madonna della Guardia: trasportata in ospedale

Varazze. Intervento nella zona della Madonna della Guardia a Varazze per una donna piemontese di 54 anni, caduta sul sentiero, che si è procurata la distorsione di una caviglia.

Sul posto Vigili del fuoco, pubblica assistenza locale e Soccorso alpino e speleologico Liguria. La donna è stata stabilizzata. Una volta posizionata su un presidio della pubblica assistenza, è stata portata sulla strada. Qui è stata presa in consegna dall’ambulanza, della Croce Rossa di Varazze, e portata per accertamenti al San Paolo di Savona.

A proposito della zona della Madonna della Guardia, il Soccorso alpino domani sarà in presidio in zona in concomitanza con lo spettacolo delle Frecce Tricolori. La sensazione, infatti, è che il grosso degli spettatori si radunerà sulla costa, ma non mancheranno anche persone che decideranno di godersi lo show aereo proprio dalle alture.