  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Codice giallo

Varazze, caduta lunga il sentiero della Madonna della Guardia: trasportata in ospedale

Sul posto Vigili del fuoco, pubblica assistenza locale e Soccorso alpino e speleologico Liguria

Croce Rossa Varazze

Varazze. Intervento nella zona della Madonna della Guardia a Varazze per una donna piemontese di 54 anni, caduta sul sentiero, che si è procurata la distorsione di una caviglia.

Sul posto Vigili del fuoco, pubblica assistenza locale e Soccorso alpino e speleologico Liguria. La donna è stata stabilizzata. Una volta posizionata su un presidio della pubblica assistenza, è stata portata sulla strada. Qui è stata presa in consegna dall’ambulanza, della Croce Rossa di Varazze, e portata per accertamenti al San Paolo di Savona.

A proposito della zona della Madonna della Guardia, il Soccorso alpino domani sarà in presidio in zona in concomitanza con lo spettacolo delle Frecce Tricolori. La sensazione, infatti, è che il grosso degli spettatori si radunerà sulla costa, ma non mancheranno anche persone che decideranno di godersi lo show aereo proprio dalle alture.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.