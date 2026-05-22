Varazze, bandiera verde per la scuola primaria “G. Massone”

Varazze. È stata consegnata questa mattina la 29esima Bandiera Verde Eco-Schools alla scuola primaria “G. Massone” dell’Istituto Comprensivo Varazze-Celle “Nelson Mandela”.

Il riconoscimento, promosso dalla Foundation for Environmental Education (Fee) attraverso il programma Eco-Schools, viene assegnato alle scuole impegnate sui temi della sostenibilità e dell’educazione ambientale.

La consegna è avvenuta in occasione della “Marcia contro la Fame”, che ha visto la partecipazione di studenti, insegnanti e famiglie in una camminata partita dalla scuola e arrivata fino al Parco Costiero del Lungomare Europa, luogo simbolico del patrimonio ambientale e paesaggistico della città.

Il Parco Costiero è stata la cornice perfetta per la consegna della Bandiera Verde: uno spazio che rappresenta concretamente il legame tra educazione ambientale, tutela del territorio, sostenibilità e valorizzazione del mare. Un contesto naturale che ogni giorno accoglie cittadini, famiglie, studenti e turisti e che ben rappresenta i valori promossi dal programma Eco-Schools.

Tra i progetti più significativi sviluppati dalla scuola nel corso dell’anno scolastico figurano “Orto in classe”, percorso educativo dedicato alla cura della natura e alla conoscenza dei cicli stagionali, e “La fabbrica della carta riciclata”, iniziativa finalizzata a sensibilizzare gli alunni sul recupero dei materiali, sul riciclo e sulla riduzione degli sprechi.

La Bandiera Verde ottenuta per la ventinovesima volta per l’anno scolastico 2025-2026 conferma un percorso costruito nel tempo grazie all’impegno di studenti, docenti, personale scolastico e famiglie, che hanno saputo trasformare l’educazione ambientale in un’esperienza concreta e partecipata.

“Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento alla dirigenza della scuola, agli insegnanti, al personale e soprattutto ai ragazzi – dichiarano il sindaco Luigi Pierfederici e l’assessore all’Istruzione Mariangela Calcagno – perché con entusiasmo e sensibilità contribuiscono a costruire una comunità più consapevole e attenta al futuro. La consegna della Bandiera Verde nel Parco Costiero del Lungomare Europa ha assunto un significato particolarmente bello e simbolico: un luogo che rappresenta l’impegno della nostra città verso l’ambiente, la qualità della vita e la valorizzazione del nostro territorio.”

L’Amministrazione comunale conferma il proprio sostegno alle attività educative e ambientali promosse dalle scuole del territorio, nella convinzione che investire sui giovani significhi costruire una Varazze sempre più sostenibile, responsabile e attenta al bene comune.