Varazze, al via i lavori di riqualificazione di piazza Vittorio Veneto

Varazze. Iniziano oggi mercoledì 20 maggio i lavori per la riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto a Varazze. L’intervento è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e si inserisce in un’ampia progettualità strategica di sviluppo e modernizzazione del tessuto urbano.

I lavori, che si concluderanno entro il 2026, riguarderanno la trasformazione dell’area in una piazza verde, moderna e funzionale, e l’allargamento dei marciapiedi sull’Aurelia fino all’incrocio con Via Fazio.

“Questo intervento punta a valorizzare il quartiere di San Nazario” sottolinea il Sindaco di Varazze. “Vogliamo restituire alla cittadinanza un luogo di aggregazione moderno, accessibile e integrato nel contesto urbano. Con questo progetto, la piazza cessa di essere un semplice spazio di transito e diventa una zona di connessione e continuità nel cuore del centro storico.”

“Il progetto, infatti – evidenziano dal Comune -, a seguito di un approfondito studio, vuole essere una proposta di qualità che mette al centro la sostenibilità ambientale e il benessere della comunità: prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche con l’eliminazione della scalinata attualmente presente e la creazione di un attraversamento pedonale per migliorare il collegamento diretto con la passeggiata a mare.”

Verranno allargati i marciapiedi lungo la Via Aurelia per garantire maggiore accessibilità e per rendere più fruibili gli spazi di fronte agli esercizi commerciali.

La piazza verrà trasformata con l’inserimento di nuove alberature, aree vegetali diffuse, spazi di sosta e relax, arredi urbani intelligenti, illuminazione smart e sistemi di raccolta e riuso delle acque piovane, prevenendo che si riversino in Via Coda in caso di forti piogge.

“L’avvio dei lavori nei mesi estivi è una scelta obbligata per rispettare le scadenze legate al finanziamento ottenuto dalla Regione Liguria,” spiega il vicesindaco delegato ai Lavori Pubblici ed Urbanistica Filippo Piacentini. “Per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità abbiamo programmato le fasi del cantiere in modo che l’intervento sul marciapiede abbia inizio in autunno.”