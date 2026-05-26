Varazze, al Teatro Don Bosco un incontro pubblico su accessibilità e inclusività

Varazze. Giovedì 28 maggio alle 17 al Teatro don Bosco di Varazze si terrà un incontro pubblico sul tema dell’accessibilità e dell’inclusività. L’evento, organizzato dal Comune di Varazze, rappresenta una tappa fondamentale del percorso condiviso che condurrà all’adozione del PEBA, il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche. All’evento interverranno rappresentanti dell’amministrazione comunale, tecnici esperti, associazioni e operatori del settore. Verrà presentato il lavoro realizzato dalle architette Giulia Ciamberlano e Deborah Ballarò, autrici della prima stesura del Piano.

Il PEBA si propone di fotografare lo stato dell’arte del territorio comunale in termini di inclusività e accessibilità, analizzando capillarmente gli edifici pubblici, i percorsi pedonali urbani, le aree di sosta e i mezzi di trasporto. Il PEBA sarà, quindi, un utile strumento di progettazione, una guida strategica nell’ottica del “Design for All”, l’approccio che mira a ideare prodotti, ambienti, servizi e sistemi completamente e agevolmente utilizzabili da tutte le persone.

“Vogliamo una Varazze accogliente, capace di annullare le distanze e di mettere al centro la persona. – dichiara il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici. – Il PEBA rappresenta proprio questa visione di città: è un percorso che valorizza, da un lato, la partecipazione attiva delle istituzioni e dei cittadini nella fase di analisi del territorio e, dall’altro, una programmazione strategica basata sul principio di gradualità degli interventi.”

L’aspetto chiave del PEBA è proprio la lungimiranza nella pianificazione delle opere future, come sottolinea il vicesindaco Filippo Piacentini: “Con questo piano vogliamo dare un’importanza cruciale alla prevenzione, oltre che alla sanatoria dell’esistente. Significa che ogni nuova opera o riqualificazione a Varazze dovrà nascere già priva di barriere. L’accessibilità è un’opportunità di crescita per l’intera comunità e una leva strategica per il nostro turismo, garantendo comfort e autonomia a tutti”.

Durante l’incontro verrà affrontato anche l’aspetto turistico, con le associazioni che porteranno la loro esperienza nella realizzazione di attività all’aperto con le persone con disabilità sul territorio. Sarà un’occasione per discutere delle opportunità per accogliere un’utenza allargata garantendo sicurezza, comfort e autonomia. La validità di questo approccio è stata confermata dai diversi riscontri positivi registrati in termini di accessibilità e inclusione proprio durante il weekend dell’Air Show da parte di alcuni visitatori. L’incontro è rivolto non solo ai cittadini e alle associazioni, ma anche ai professionisti del settore edile e urbanistico. L’evento è accreditato per l’ottenimento di crediti formativi (CFP) presso gli Ordini professionali di Architetti e Ingegneri.

La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti.