“Le Frecce Tricolori a Varazze sono motivo di orgoglio per tutta la Liguria“. Lo ha detto il presidente della Regione Marco Bucci, arrivato nella località del levante savonese per assistere all’atteso Air Show con la Pattuglia Acrobatica Nazionale.

“Abbiamo sentito l’inno d’Italia, un emozione che si accompagna ad una giornata stupenda, con gli aerei che volano in un cielo sereno e limpido. Sono spettacoli davvero sensazionali e Varazze merita questa vetrina, così come di rappresentare oggi la nostra regione” ha aggiunto ancora Bucci.

Secondo le prime stime, sono almeno 40 mila le persone che sono affluite nella cittadina varazzina per godersi lo show nei cieli: “Vedere così tanto pubblico è una cosa veramente positiva e siamo molto felici di poter accogliere una manifestazione di assoluto impatto e richiamo. E di questo ringrazio l’Aeronatica militare, così come l’amministrazione comunale per l’organizzazione dell’evento”.

“Non è mai una cosa facile ospitare le Frecce, ma ci siamo riusciti grazie a un ottimo lavoro di squadra e all’impegno di tutti i soggetti coinvolti”.

“Sono certo sarà un grande successo, l’inizio fa certamente ben sperare” ha concluso il governatore ligure.