Vandali in azione a Varazze: nella frazione Pero presi di mira i giochi dei bambini e il verde della chiesa

Atti vandalici nella frazione Pero a Varazze. Da qualche settimana, l’area circostante la chiesa della Santissima Annunziata è finita nel mirino di alcuni giovani. A farne le spese sono stati il decoro urbano, la chiesa e i giochi dedicati ai più piccoli.

Gli autori del gesto hanno preso di mira le fioriere e la vegetazione che adorna il perimetro della parrocchia, strappando piante, danneggiando i fiori e facendo graffiti sui muri della chiesa.

Secondo quanto riferito dagli abitanti della zona, inoltre, sono state lanciate pietre contro le campane e staccate alcune piastrelle della pavimentazione della terrazza antistante la chiesa.

L’atto di vandalismo non si è fermato solo al verde e all’edificio, ma sono stati danneggiati anche i giochi posizionati nell’area adiacente, rendendoli inservibili e pericolosi.

L’episodio ha sollevato profonda indignazione tra gli abitanti della frazione varazzina, che hanno denunciato la situazione.

I residenti hanno già annunciato che informeranno le istituzioni e si chiederà un potenziamento dei controlli, anche attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza: “E al prossimo accenno di nuovi raid, provvederanno a far intervenire direttamente le forze dell’ordine, per restituire sicurezza e decoro alla frazione” affermano.