Vallescrivia in festa, Minetto applaude i suoi: “Nella ripresa abbiamo meritato la vittoria”

Grande soddisfazione in casa Vallescrivia dopo il successo per 3-1 contro il Savona nella finalissima playoff. A fine gara mister Guido Minetto ha elogiato la prestazione dei suoi ragazzi, capaci di reagire dopo il pareggio biancoblù e di cambiare marcia nella ripresa, conquistando così la pole position nella graduatoria ripescaggi per l’Eccellenza.

“Nel secondo tempo abbiamo occupato meglio il campo”

“È stata una bella partita e in una bellissima cornice di pubblico. Nel primo tempo è stata molto tirata. Noi siamo passati in vantaggio anche su una situazione un po’ casuale, poi però abbiamo sofferto la reazione del Savona, che è una grande squadra allenata bene e che ha meritato il pareggio”.

Minetto sottolinea però la crescita della sua squadra nella ripresa. “Nel secondo tempo siamo entrati con il piglio giusto, abbiamo trovato il gol e soprattutto occupato meglio il campo. La squadra ha tenuto bene e alla fine penso che la vittoria sia meritata”.

“Queste finali dovrebbero valere la promozione”

Il tecnico arancione ha poi parlato anche del peso emotivo di una partita così importante, soprattutto dopo la finale persa nella passata stagione: “Ogni partita ha la sua storia. La società arrivava da sconfitte pesanti negli ultimi anni e perdere queste gare fa male. Però penso una cosa: partite così belle, così combattute, con tutto il lavoro che c’è dietro da parte di società, staff e giocatori, dovrebbero quasi garantire la promozione a entrambe le squadre. Chi vince è giusto che festeggi, ma anche chi perde ha fatto un percorso importante”.

“Dopo il campionato perso per un punto siamo stati bravi a resettare”

Il Vallescrivia era reduce dalla delusione per il campionato sfumato all’ultima curva e Minetto ha voluto sottolineare la forza mentale mostrata dal gruppo. “Sarebbe stata una grande amarezza non vincere neanche questi playoff, soprattutto dopo aver perso il campionato per un solo punto. Mentalmente però siamo ripartiti subito forte, anche se forse il Savona arrivava meglio di noi dal punto di vista dell’entusiasmo per la cavalcata fatta nelle ultime settimane. Siamo stati bravi a resettare tutto. Abbiamo superato il primo scoglio contro il Baiardo in una partita durissima e oggi i ragazzi sono stati ancora fantastici”.

“Il cambio tattico? Eravamo corti dietro”

Infine il tecnico ha spiegato anche la scelta tattica che ha cambiato la partita nella ripresa. “Si è fatto male un nostro difensore centrale e avevamo poche alternative. Abbiamo deciso di passare dal 5-3-2 al 4-3-3 e i ragazzi hanno risposto alla grande. Si sono compattati, hanno occupato bene il campo e siamo ripartiti trovando i gol che hanno deciso la partita”.