Vado, Tarabotto: “Ci iscriveremo in Serie C, con o senza aiuti. Le partite in casa forse a Novara”

Vado Ligure. Il Vado parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Questo è ciò che è emerso dalla conferenza stampa del presidente Franco Tarabotto e del direttore sportivo Paolo Mancuso dopo la vittoria per 2-0 contro il Barletta, che garantisce l’accesso alla finale della Poule Scudetto.

Un recente ottimismo che sta per diventare realtà, questione di sole formalità. La novità, invece, riguarda lo stadio: il presidente ha dichiarato che le partite casalinghe potrebbero essere disputate a Novara e non a Sestri Levante come si pensava inizialmente. Proprio dal tema stadio ha iniziato a parlare senza peli sulla lingua, come al suo solito, sottolineando anche tutti i suoi sforzi che sta facendo da quando è alla guida del club vadese. Poi l’attacco contro le infrastrutture: “Liguria vista come l’Africa del calcio”. La decisione di iscriversi, comunque, è stata presa, “con o senza aiuti“.

Inoltre arrivano conferme anche per quanto riguarda l’allenatore. Il profilo è già stato selezionato, ora è tempo degli ultimi colloqui per definire la situazione nei dettagli. Didu, Marchionni e Banchini (che però sembra vicino al Perugia) i nomi più chiacchierati, con il primo della lista che tornerebbe in rossoblù a tre anni di distanza. Ma non si escludono altre piste.

L’organizzazione societaria da S.r.l. sarà poi svelata prossimamente. Costante il supporto degli sponsor, tra cui Beppe Costa che contribuirà a sostenere la società come socio.

Le dichiarazioni di Franco Tarabotto

La vittoria di oggi conferma quanto di buono è stato fatto dallo staff, dalla squadra e dall’intera società. Senza un lavoro ben fatto da parte di tutti, e in particolar modo di chi è vicino alla squadre, siamo arrivati a fare due partite di playoff che probabilmente nessuno avrebbe immaginato. Gli unici che erano convinti di poter fare qualcosa forse eravamo noi. È stato fatto veramente un buon lavoro. La mia più grossa soddisfazione è quella di aver visto i ragazzi che c’erano prima, vedere esordire un 2008 in Serie D in una semifinale come questa non è una cosa facile. Dobbiamo proseguire su questa strada.

Per quanto riguarda i giocatori, hanno dimostrato di essere persone serissime. Quando è venuto fuori che Sesia poteva andare via e che c’era l’Alessandria, i giocatori si sono compattati. Sesia è stato molto intelligente nel gestire la situazione. Oggi la partita era tutt’altro che facile, loro sono una squadra forte, probabilmente anche più forte di noi sotto certi aspetti, ma i ragazzi hanno dato tutto. Noi viviamo tranquilli e sereni, io sono contento. Se volete sapere com’è la società, sarà Luca insieme agli altri a spiegarvelo meglio, ma credo che sia stato fatto un gran lavoro anche dal punto di vista organizzativo.

L’iscrizione verrà fatta il 16, credo che non ci siano problemi particolari, al netto delle tempistiche e di alcune questioni burocratiche. Il passaggio da Asd a Srl ci ha rallentati, ma è stato un percorso necessario. A un certo punto avrei anche voluto mollare tutto perché ero rimasto molto colpito e dispiaciuto da determinate situazioni, però poi siamo andati avanti.

Per quanto riguarda il campo, so che ho un accordo importante con il Comune. Il Comune ha detto che parteciperà a una quota di spesa e con l’amministrazione abbiamo un ottimo rapporto. Hanno capito gli sforzi che la società sta facendo. Io però non chiedo aiuto a nessuno. Tutti hanno fatto quello che ritenevano giusto fare.

Politici, Regione, sindaci, credito sportivo: tutti hanno agito secondo le loro competenze. Però resta il fatto che vedere come sono ridotti gli impianti sportivi del Savonese è triste. Quando vai in Piemonte, Lombardia o Emilia-Romagna trovi strutture che qui ci sogniamo. La Liguria è vista come l’Africa del calcio.

Costa mi ha avvicinato soprattutto per il settore giovanile. La prima cosa che ho fatto è stata sistemare il campo Dagnino, che era in terra battuta.

La partita di oggi mi ha dato una grande soddisfazione. Andrò avanti anche senza aiuti, se necessario. Non porto rancore a nessuno.

Le dichiarazioni di Paolo Mancuso

Siamo in definizione per quanto riguarda il campo dove giocare. Con Novara c’è un ottimo rapporto e stiamo cercando di chiudere, anche se ci sono ancora alcuni aspetti da affrontare. Il vero problema è che non mi sembra corretto andare a spendere 12 mila euro a partita su un impianto come quello di Sestri LevanteMi spiace che nessuno ci abbia dato una mano, ma spero che qualcuno si faccia avanti.

Abbiamo ricevuto la disponibilità di diversi presidenti, anche fuori regione. Ringrazio Criscitiello che ha fatto di tutto per portarci a Carate con un’offerta ottima, ma il regolamento della Lega Pro non lo consente. Per fortuna abbiamo trovato persone fantastiche come Boveri.

Per quanto riguarda l’allenatore, stiamo facendo dei colloqui. Stiamo cercando il profilo che si adatti maggiormente al nostro gruppo di lavoro. L’obiettivo è confermare una buona parte di questi ragazzi, perché se lo meritano. Da mercoledì e giovedì inizieremo i colloqui con i giocatori e da lì avremo un quadro più chiaro. Il nome del mister verrà fuori a breve. Sesia? È stato molto bravo. Molto, molto bravo. Bisogna dargliene atto.

Io devo anche ringraziare in primis Luca. Quando ci siamo ritrovati fuori dal calcio professionistico ho vissuto un momento difficile. Lui ha avuto il coraggio di portarmi qui. Il mio primo ringraziamento va a lui. Gli devo molto.