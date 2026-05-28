Vado, Mancuso: “Fiducioso per la Serie C. L’allenatore? Il nome potrebbe uscire tra lunedì e martedì”

Vado Ligure. “La nota di ieri per noi era una cosa scontata. Il presidente ci ha sempre dato delle garanzie. È già da un po’ che diceva che avrebbe pagato ieri, quindi per noi non è una novità ma è normalità. Sappiamo che è una persona seria e che non ha un minimo problema“. Il filo conduttore di Paolo Mancuso non cambia: come aveva dichiarato precedentemente. il ds rossoblù è sempre stato convinto della forza economica del Vado ma anche della buona volontà di Franco Tarabotto, un aspetto particolarmente decisivo per arrivare al traguardo dell’iscrizione.

“Va ringraziato il Presidente, sta facendo veramente di tutto per far sì che il Vado possa andare in Serie C. Non ha un aiuto, farà quello che riuscirà. È ovvio che dobbiamo essere bravi noi perché comunque farà il possibile, ma diciamo che su tante situazioni stiamo aspettando degli aiuti di campo e di quant’altro che ad oggi stiamo un po’ facendo fatica. Oggi trovare un campo è molto costoso, costosissimo – ha dichiarato -. Puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma è già una mazzata. Poi mettiamoci l’iscrizione, mettiamoci il fatto di rincorrere per fare una fideiussione da 350.000 euro: comunque per una squadra neopromossa sono cose abbastanza toste da affrontare”.

Ostacoli che al momento continuano ad esserci ma che il club vuole fare il possibile per superare dopo anni di sforzi per raggiungere l’obiettivo. In Mancuso c’è anche un po’ di rammarico per un contesto che secondo lui potrebbe essere molto competitivo: “La provincia di Savona, il ponente, è una zona che lavorativamente parlando può fare grandissime cose. Parlo di Vado, parlo di Savona, parlo di altre piazze. Io ho lavorato a Levante dove è una zona lavorativa bella, ma forse il ponente ha qualcosa in più. È noto che si potrebbero fare cose importanti qua però vedo che, come non c’è niente a Savona, in provincia non c’è niente. Noi stiamo cercando di creare qualcosa di bello ma siamo un po’ lasciati soli”.

In ogni caso, le attuali sensazioni ambientali per l’iscrizione in Lega Pro sono positive: “Da parte mia c’è una grandissima fiducia, il presidente sta facendo di tutto“.

Lato sportivo, invece, Mancuso e Luca Tarabotto stanno lavorando per programmare la prossima stagione. In cima alla lista, l’individuazione dell’allenatore. La questione iscrizione ha ovviamente avuto la priorità.

“Adesso ci stiamo occupando di cose che sono per il bene della società. A livello sportivo sì che c’è tempo, ma per come lavoriamo io e Luca noi due ci sentiamo oggi indietro nel nostro lavoro. Tante situazioni che avevamo individuato le abbiamo perse perché comunque il fatto della ‘non iscrizione’ ha creato sicuramente dei dubbi sulla società Vado e per questo ci siamo rimessi al lavoro. Ad oggi non abbiamo ancora la forza di far firmare nessuno, perché ovviamente stiamo aspettando l’ok per l’iscrizione per la quale, ripeto, ho grandissima fiducia“.

Tra gli attuali nomi che circolano dagli ultimi rumors ci sono quelli di Banchini (che potrebbe essere prossimo a salutare la Sanremese), Marchionni e l’ex Didu. Ma è una lista ampia quella dei direttori rossoblù, che non esclude altre piste: “Cerchiamo chi possa avere l’entusiasmo di venire a Vado e di mettersi in gioco“.

Poi Mancuso svela una possibile tempistica: “Secondo me il nome dell’allenatore uscirà o lunedì o martedì. Forse già un’idea ce l’abbiamo, un’idea che ha un plus, però stiamo facendo tanti colloqui che termineranno venerdì“.

Sui nomi prima citati, il ds dribbla ma non troppo: “C’è stato sicuramente un contatto con alcuni di questi, però la decisione adesso è ancora molto aperta. Ci siamo presi quei quattro o cinque giorni, ma non perché magari noi abbiamo in testa un allenatore, ma perché non abbiamo ancora la possibilità di farlo firmare dato che dobbiamo avere la garanzia di stare in Lega Pro”.

“Il finale di stagione sempre di alto livello? Siamo tutti professionali. Purtroppo abbiamo perso Ciccone e Lupinacci che hanno finito la stagione. Dispiace perché comunque soprattutto Ciccone è un protagonista, ma anche Lupinacci nell’ultima partita ha fatto vedere delle buone cose. Però i ragazzi sicuramente daranno tutto per quest’ultima partita.”