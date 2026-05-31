Vado Ligure, scontro auto-moto: giovane ferita

Vado Ligure. Incidente moto-macchina a Vado Ligure, in Via Nizza, poco dopo il ponte di Zinola questo pomeriggio (31 maggio) intorno alle ore 18.20.

Stando alle prime informazioni ricevute l’impatto ha coinvolto due mezzi ma ad avere la peggio una giovane che era in sella alla moto. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Quiliano, l’automedica e la Polizia Stradale per i rilievi del caso. La diciottenne è stata trasportata in codice giallo al San Paolo di Savona per effettuare gli accertamenti del caso.

Non è ancora esatta la dinamica dell’incidente. Si registrano lievi disagi alla viabilità stradale.