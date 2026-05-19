Vado Ligure, iniziati i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del ponte sul Quiliano sull’Aurelia

Vado Ligure. Dopo le prime attività propedeutiche a regolare la viabilità, sono ufficialmente iniziati i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del ponte sul torrente Quiliano, lungo la via Aurelia.

L’avvio del cantiere era stato ridefinito attraverso una strategia di coordinamento viario finalizzata a limitare quanto più possibile gli impatti sulla circolazione locale. La decisione di differire l’intervento era stata infatti assunta in via precauzionale, tenendo conto della contemporanea presenza di importanti lavori di ammodernamento lungo la strada a scorrimento veloce Savona-Vado Ligure (non di competenza Anas), che stanno già determinando significative ripercussioni sulla viabilità del territorio.

Tuttavia, le più recenti e approfondite ispezioni tecniche eseguite sull’opera hanno evidenziato criticità tali da rendere non più ulteriormente procrastinabile l’avvio delle lavorazioni. Per ragioni connesse alla tutela della pubblica incolumità e al mantenimento dei massimi standard di sicurezza dell’infrastruttura, si è pertanto reso necessario procedere con immediatezza all’apertura del cantiere.

Nell’ambito dell’intervento è stata istituita una disciplina temporanea della circolazione mediante senso unico alternato nel tratto compreso tra il chilometro 578,515 e il chilometro 578,640 della SS1 Aurelia. Tale configurazione potrebbe determinare rallentamenti e possibili congestioni del traffico, in particolare nelle fasce orarie di maggiore intensità veicolare.

Per limitare i disagi alla circolazione, sono stati individuati percorsi alternativi.

Per i veicoli provenienti da ponente e diretti verso levante

– deviazione al km 582,300 sulla SS1 Dir-a “di Vado Ligure” in direzione Autostrada – Savona;

– deviazione al km 581,100, in corrispondenza della rotatoria in uscita dal Terminal Traghetti, verso la SS1 Dir-a “di Vado Ligure”;

– deviazione al km 580,300, in corrispondenza della rotatoria, in direzione Autostrada – Savona;

– deviazione al km 579,650, all’incrocio con Via Ferraris, in direzione Autostrada – Savona.

Per i veicoli provenienti da levante e diretti verso ponente

– deviazione al km 576,800, in corrispondenza della rotatoria, su Corso Svizzera in direzione Autostrada – Vado Ligure;

– deviazione al km 577,580, all’incrocio con Via Nostra Signora del Monte, verso la Strada a Scorrimento Veloce;

– deviazione al km 578,360, in prossimità della rotatoria, su Via Quiliano con successivo accesso alla viabilità alternativa.

Anas invita la cittadinanza a programmare gli spostamenti con anticipo, prestare attenzione alla segnaletica temporanea di cantiere e privilegiare, ove possibile, i percorsi alternativi indicati.