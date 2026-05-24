Vado Ligure, il 30 maggio iniziativa per lo screening gratuito del rischio cardiovascolare

Vado Ligure. Sabato 30 maggio, a partire dalle 8.30, la Casa di Comunità di Via alla Costa a Vado Ligure ospiterà la manifestazione “Screening del rischio cardiovascolare”, un’importante iniziativa dedicata alla prevenzione e alla salute dei cittadini.

L’evento è organizzato dall’Associazione Amici della Cardiologia del San Paolo insieme al Lions Club Vado Ligure-Quiliano “Vada Sabatia”, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione cardiovascolare attraverso controlli gratuiti e accessibili a tutta la popolazione.

Durante la mattinata sarà possibile sottoporsi gratuitamente a diversi screening medici, tra cui: controllo della colesterolemia; misurazione della pressione arteriosa; controllo del peso corporeo; misurazione della glicemia. Per quest’ultimo, è necessario presentarsi a digiuno. L’organizzazione ha però previsto una colazione dolce e/o salata.

Sulla base dei risultati ottenuti, i partecipanti riceveranno una valutazione del rischio cardiovascolare, utile per individuare eventuali fattori di rischio e ricevere indicazioni orientate alla tutela della salute cardiologica.

L’iniziativa è rivolta ai cittadini di Vado Ligure e del territorio circostante, senza necessità di prenotazione, e rappresenta un’occasione concreta per effettuare controlli preventivi in modo semplice e gratuito.

Durante la manifestazione saranno raccolti fondi per l’acquisto di un respiratore per l’ospedale San Paolo di Savona.

Gli organizzatori sottolineano “l’importanza della prevenzione come strumento fondamentale per contrastare le patologie cardiovascolari, ancora oggi tra le principali cause di mortalità. Attraverso campagne di sensibilizzazione e screening sul territorio, associazioni e volontari intendono favorire una maggiore attenzione verso stili di vita sani e controlli periodici. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.”