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Gli appuntamenti

Vado, la semifinale della Poule Scudetto sarà contro il Barletta

Andata in Puglia il 24, ritorno al Chittolina il 31. La vincente affronterà in finale una tra Scafatese e Desenzano

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Sarà il Barletta l’avversario del Vado nelle semifinali della Poule Scudetto. La squadra pugliese, vincitrice del girone H di campionato con 70 punti, è arrivata seconda nel girone C della prima fase.

I rossoblù giocheranno l’andata in trasferta e il ritorno al Chittolina. In caso di parità al termine delle due sfide, saranno i calci di rigore a decretare la finalista. L’altra semifinale invece sarà tra Scafatese e Desenzano.

Gli appuntamenti:

24/05 ; 16:00 ; Barletta – Vado

31/05 ; 16:00 ; Vado – Barletta

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