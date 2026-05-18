Vado, la semifinale della Poule Scudetto sarà contro il Barletta

Sarà il Barletta l’avversario del Vado nelle semifinali della Poule Scudetto. La squadra pugliese, vincitrice del girone H di campionato con 70 punti, è arrivata seconda nel girone C della prima fase.

I rossoblù giocheranno l’andata in trasferta e il ritorno al Chittolina. In caso di parità al termine delle due sfide, saranno i calci di rigore a decretare la finalista. L’altra semifinale invece sarà tra Scafatese e Desenzano.

Gli appuntamenti:

24/05 ; 16:00 ; Barletta – Vado

31/05 ; 16:00 ; Vado – Barletta