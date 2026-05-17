Vado in semifinale della Poule Scudetto, Alfiero: “La società non ci fa mai mancare nulla, difficile trovare in Italia realtà come questa”

“Compattezza” è la parola chiave per descrivere il Vado che oggi ha battuto 3-0 la Folgore Caratese. L’unione nella difficoltà ha fatto la differenza. E per difficoltà si intendono, oltre alle note vicende extra-campo, anche le assenze di qualche calciatore che hanno costretto a degli insoliti cambi di formazione. È il caso di Vincenzo Alfiero, intervenuto nel post partita, che oggi ha fatto addirittura il difensore centrale.

Commenta Alfiero: “Abbiamo dimostrato di essere un gruppo unito. Eravamo un po’ in difficoltà perché ci mancava qualche difensore. Ne abbiamo parlato con il mister e io come sempre, e come hanno fatto tutti i miei compagni, mi sono messo a disposizione“.

La squadra come ha vissuto questa settimana? “Abbiamo vissuto la situazione in modo positivo. Il presidente è stato chiaro. Con noi si è sempre comportato bene, non ci ha mai fatto mancare nulla. Queste cose a noi non competono, siamo pagati per essere a disposizione del Vado sul campo. Per quanto riguarda le prossime partite, onoreremo la maglia fino all’ultimo”.

Conclude poi il classe ’93: “Noi siamo dei professionisti, in vacanza ci andremo quando verremo eliminati. La società non ci ha mai fatto mancare nulla, è difficile trovare realtà come Vado in tutta Italia“.