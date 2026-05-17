Vado, il ds Mancuso fa chiarezza: “Il presidente ha i soldi per fare la Serie C, ma deve essere aiutato”

Buona la prima per il Vado. I rossoblù superano la fase a gironi della Poule Scudetto e ora si dirigono verso le semifinali, dove affronteranno Scafatese o Barletta. Folgore Caratese battuta 3-0, eppure il clima al Chittolina non può essere totalmente disteso. Infatti tiene banco la questione Serie C, con l’iscrizione alla categoria che è ancora incerta. Nel post partita abbiamo sentito telefonicamente il direttore sportivo Paolo Mancuso che ha fatto chiarezza sulla situazione, difendendo l’operato del Vado e accusando la Regione per i mancati aiuti.

Commenta Mancuso sulla partita di oggi e sulla settimana vissuta: “Noi abbiamo vinto il campionato, questi giocatori hanno vinto il campionato, questa dirigenza ha vinto il campionato. Se arrivi a un successo del genere significa che ci sono dei valori dentro. E questi valori si sono visti in una situazione che non è stata semplice. Siamo stati dei professionisti e la partita di oggi lo dimostra. Da questo punto di vista io posso continuare a lavorare da professionista, questo lavoro ti porta a essere così. Ho chiesto ai ragazzi di dare tutto, gli avevo detto che nella mia esperienza a Sestri la soddisfazione più grossa era stata vincere la Poule Scudetto. La squadra ha risposto, questo fa capire che siamo tutti uniti. Cercheremo di provare a fare il massimo anche nelle prossime partite”.

Si può dire che il Vado si sia fatto trovare impreparato? No, secondo il ds: “Abbiamo fatto tutto alla perfezione. Il presidente ha i soldi per fare la C, ma non può non essere aiutato. Parlo della regione e di chi ci deve dare una mano. A noi una partita in casa, a Sestri, ci costerebbe 11/12 mila euro. Il presidente sta facendo di tutto, ma non si è fatto vivo ancora nessuno per aiutarci. Questo preoccupa il presidente e preoccupa me. Io a Sestri avevo visto dei grossi aiuti, stavolta no”.

E poi continua, ricordando anche la sua esperienza con il Sestri Levante: “Vincere un campionato è difficilissimo e ne ho vinti due. Organizzarsi per vincere la D è veramente difficile. Ovviamente bisogna sapersi strutturare, ma qua siamo venendo lasciati soli. Chi meglio di me può fare un paragone? A Sestri avevamo ricevuto una grossa mano, ora, nella stessa regione, è un’altra cosa“.

Quali sono i prossimi step? Intanto alcuni sono stati già compiuti, nonostante il futuro incerto: “La società Vado ha tutto organizzato, ha già lo staff e le figure obbligatorie delineate. Ci sono due magazzinieri, due preparatori atletici, l’allenatore, l’allenatore in seconda, il segretario generale e il preparatore dei portieri. Ha già tutto pronto”.