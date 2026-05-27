Vado, aumenta l’ottimismo per l’iscrizione in Serie C: “Il pagamento di stipendi e premi rappresenta un ulteriore e significativo passaggio”

Vado Ligure. Pochi istanti fa il Vado ha emesso il seguente comunicato riguardo al pagamento degli stipendi e dei premi stagionali: “La Società Vado F.C. 1913 comunica che, in data odierna, sono stati regolarmente corrisposti tutti gli emolumenti relativi alla stagione 2025/2026 ai propri tesserati”.

Poi un passaggio chiave: “Il presente adempimento rappresenta un ulteriore e significativo passaggio verso l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C 2026/2027“.

Il club del presidente Tarabotto sta lavorando sugli aspetti burocratici (come la trasformazione della società da ASD a S.r.l.) per proseguire il percorso verso l’iscrizione ad un campionato professionistico che manca da quasi 80 anni. Sabato, intanto, l’ultima gara stagionale al Chittolina nella quale i rossoblù proveranno a raggiungere la finale scudetto. Per farlo bisognerà ribaltare il 2-1 dell’andata. E chissà che in quel giorno possano emergere novità lato iscrizione/organizzativo.

Intanto è sfumata la pista Barilari: l’allenatore levantino è stato ufficializzato dal Pineto. Sul taccuino dei rossoblù fino a poco tempo fa c’erano anche i nomi di Marchionni e Didu, ma servirà pazienza per capire se sarà uno dei due oppure un altro profilo a guidare il Vado, che in questi giorni ha aumentato l’ottimismo per l’iscrizione alla prossima Serie C.