UniSavona, la festa di fine anno è al Chiabrera. Record di iscritti: quasi novecento

Savona. Quest’anno, per la prima volta, l’evento conclusivo dell’Anno Accademico 2025- 26 di UniSavona, fissato per mercoledì 20 maggio alle ore 16, si svolgerà al Teatro Chiabrera.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito, l’invito a partecipare è rivolto non solo ai corsisti di UniSavona, ma a tutta la cittadinanza.La scelta di questa prestigiosa sede consente all’insieme della comunità di UniSavona, l’associazione Auser, i docenti e i numerosissimi iscritti ai corsi, di realizzare un evento particolarmente significativo, che viene valorizzato dal luogo in cui si svolge, e arricchisce l’offerta culturale destinata alla cittadinanza savonese.

Il programma prevede l’esecuzione di brani musicali da parte del duo pianistico composto dalle concertiste Elena Buttiero ed Anita Frumento, nella fase iniziale e in quelle finale dell’incontro; dopo gli interventi delle autorità cittadine, saranno illustrati gli esiti dell’anno accademico appena concluso e saranno ringraziati i docenti che gratuitamente hanno messo a disposizione della collettività le proprie competenze.

Seguiranno gli interventi della Direttrice del M9 – Museo del ‘900 di Mestre, Serena Bertolucci, e della Direttrice della Pinacoteca Civica di Savona, Valentina Frascarolo, con focus sulla mostra in corso presso l’M9 “Pertini: l’arte della democrazia” e sul suo significato.

Nell’anno accademico 2025-2026 sono stati attivati 89 corsi (4 in più rispetto all’anno precedente), afferenti a 21 ambiti e distribuiti in 34 sedi. Gli iscritti sono stati 870, 156 in più rispetto all’anno precedente. Si sono tenute 681 lezioni, nel periodo da metà ottobre a fine maggio, per un totale di 1022 ore di lezione.

Le presenze degli studenti alle singole lezioni raggiunge in questo Anno Accademico la cifra di quasi 16.000(rispetto alle 13.435 dell’anno precedente). Raggruppando le presenze per aree tematiche, oltre ad una frequenza alta nei corsi sul Benessere, si distinguono Arte, Musica e Lingue straniere.

E’ già in pieno svolgimento il lavoro di progettazione e organizzazione del prossimo Anno Accademico, con ulteriori nuove proposte. “UniSavona è la dimostrazione, ancora una volta, di come la cultura e la formazione, siano strumenti fondamentali per crescere insieme, promuovere il dialogo e costruire una società più consapevole e inclusiva – dice l’Assessore alla Cultura, Nicoletta Negro – Continueremo a sostenere con entusiasmo progetti come questo, convinti che la conoscenza e l’apprendimento siano un bene prezioso per tutti noi”.

Nicoletta Riva, che coordina insieme a Franca Terzi le attività di UniSavona, ricorda come questo impegno sia “gravoso, ma molto gratificante. Sia la qualità e disponibilità dei docenti sia l’attenzione e l’interesse degli iscritti danno vita a un’esperienza unica in città di formazione degli adulti. In parte si tratta di persone che hanno un passato di studi e che hanno l’opportunità sia di riprendere antichi interessi culturali, sia di esplorarne di nuovi; in parte UniSavona accoglie la volontà di persone che non hanno alle spalle particolari percorsi scolastici e che approfittano dell’”età libera” della pensione per approfondire argomenti, scoprire nuovi ambiti di interesse”.

Franca Terzi, come di consueto, ha monitorato attentamente sia le caratteristiche degli iscritti che l’andamento dei singoli corsi, che il grado di soddisfazione dei destinatari delle attività formative

“Oltre il 40 % degli iscritti ha risposto al questionario di soddisfazione che è stato loro proposto – spiega Terzi – Si è indagato sull’uso del sito per veicolare le informazioni che integrano quelle presenti sul libretto di UniSavona, gli aspetti relativi alle iscrizioni e per avere un riscontro sulla qualità dei contenuti e delle docenze. Abbiamo osserviamo una familiarità maggiore dell’utenza con la posta elettronica e la digitalizzazione in generale, anche frutto di tutte le attività a sostegno di queste competenze. Le risposte aperte contengono gentili apprezzamenti per il lavoro svolto e suggerimenti per migliorare ulteriormente. Queste osservazioni sono particolarmente utili perché stiamo già plasmando la proposta futura”.

Da sottolineare il contributo dato dalle giovani volontarie in servizio civile, che collaborano mettendo a disposizione anche le proprie specifiche competenze.