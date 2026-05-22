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Under 15: la Cairese torna a sul campo di casa e batte i Fossano Angels

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La formazione della Cairese si concentra per la gara

Cairo Montenotte. Domenica 17 maggio finalmente la Cairese torna a giocare e lo fa sul campo di casa. Dopo una pausa forzata dovuta ai capricci meteorologici e all’indisponibilità dell’impianto, le mazze hanno risuonato sul diamante di via XXV Aprile.

La formazione guidata da Pascoli e Aiace ha affrontato i Fossano Angels: carichi per il ritorno sul campo di casa i ragazzi valbormidesi hanno travolto gli avversari a suon di valide, indirizzando la gara dalla prima ripresa complice un impeccabile monte di lancio con Sechi e Cionti che hanno confezionato una perfetta “shutout” senza concedere neanche un punto agli avversari.

In fase offensiva diversi sono stati i protagonisti che hanno chiuso la gara con 600 di media, quali Raimondo, Cionti e Totraku; da segnalare inoltre le lunghe battute da due basi di Sechi, Malatesta e Colombi a coronamento di un’ottima prova collettiva. Risultato finale Cairese batte Fossano Angels 14-0.

Archiviata questa giornata, domenica 24 maggio il campionato Under 15 vedrà la Cairese in trasferta a Fossano per la quinta giornata di campionato ad incontrare Bima Assicurazioni. La Serie C esordirà in casa con il Fossano Alcoolital.
Anche per l’Under 12, che ha osservato un turno di riposo, il campionato riprenderà sabato 23 maggio in trasferta a Boves contro i pari età dello Skatch.

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Orgest Totraku trascinatore in battuta

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Giulio Sechi perfetto sul monte di lancio

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Jacopo Cionti impeccabile sul monte

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