Un viaggio tra i sapori autentici della Liguria: Renata Briano presenta il suo libro a Boissano

Boissano. Il fine settimana del ponente ligure si tinge dei colori e dei profumi della tradizione gastronomica locale. Sabato 30 maggio, nell’ambito della nota manifestazione “Sapori Liguri” a Boissano, si terrà un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona cucina e della cultura del territorio. A partire dalle 17, la food blogger e autrice Renata Briano presenterà il suo ultimo volume, intitolato “Dai monti al mare – Ricette liguri”.

L’evento, ospitato nella cornice dell’area sagra di via Marici fino alle 19, si preannuncia come un vero e proprio viaggio narrativo e sensoriale. Non si tratterà di una semplice presentazione, ma di un momento di incontro e confronto con il pubblico, arricchito da dialoghi, aneddoti e racconti legati alla Liguria più autentica.

Una cucina fatta di memoria, sostenibilità e territorio

Renata Briano, da sempre grande appassionata e promotrice della cultura culinaria della sua regione, ha racchiuso in queste pagine una filosofia di vita prima ancora che una raccolta di formule gastronomiche. La sua è una cucina semplice, genuina e profondamente legata alla memoria, dove ogni ingrediente rispetta i criteri della sostenibilità e della stagionalità, valorizzando al massimo i prodotti locali.

Dalla costa frastagliata fino ai borghi arrampicati sull’entroterra, il libro esplora il legame indissolubile tra la terra, il mare e le persone che li vivono.

“Per me cucinare significa custodire ricordi, valorizzare il territorio e raccontare la Liguria più vera, quella delle famiglie, degli orti, dei piccoli borghi e delle ricette tramandate con amore. Questo libro nasce proprio dal desiderio di condividere tutto questo con chi ama la nostra terra e la sua cucina” dice Renata Briano.

L’appuntamento a Boissano rappresenta quindi un’occasione perfetta per scoprire i segreti della tradizione ligure, incontrare l’autrice e farsi guidare alla riscoperta di quei sapori antichi che continuano a rendere unica questa regione.