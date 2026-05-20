Un colpo riuscito e uno tentato: ladri in azione in via Fornaci a Loano, indagano i carabinieri

Loano. Sono in corso le indagini, ad opera dei carabinieri della Compagnia di Albenga, in seguito a due episodi di cronaca avvenuti negli ultimi giorni a Loano, entrambi nella zona di via Fornaci.

Si tratta, nello specifico, di un furto riuscito e di un secondo tentativo andato a vuoto, a breve distanza di tempo.

Nel primo caso, i malviventi sono riusciti a introdursi all’interno di un appartamento, riuscendo ad arraffare diversi oggetti, tra cui anche gioielli e preziosi. Ma la stima esatta della refurtiva e l’elenco dettagliato dei beni sottratti sono ancora in corso di quantificazione da parte dei proprietari e delle forze dell’ordine.

Il secondo colpo è invece sfumato grazie al rientro del padrone di casa: i ladri, sicuramente più di uno, hanno probabilmente avvertito i rumori d’ingresso e hanno preferito desistere, ma sono stati visti dal proprietario mentre si allontanavano rapidamente dall’abitazione.

I militari della stazione di Loano e della compagnia di Albenga sono al lavoro in queste ore per ricostruire con precisione l’accaduto, per raccogliere elementi utili alle indagini e risalire all’identità dei malviventi.