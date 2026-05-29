Twirling, da Varazze a Parigi: il percorso di Gabriele Giovati verso il Mondiale

Varazze. Ci sono risultati che raccontano molto più di una semplice classifica. Raccontano sacrifici, chilometri, allenamenti, determinazione e la volontà di non mollare mai. È la storia di Gabriele Giovati, giovane atleta cresciuto nel Twirling Luna Rossa che, nel giro di un anno, è riuscito a trasformare un sogno in una realtà chiamata Nazionale Italiana.

Già nella scorsa stagione Gabriele aveva lasciato il segno alla Nation Cup Torino, competizione di livello mondiale dedicata alle specialità tecniche, conquistando uno straordinario terzo posto nella categoria Solo Junior maschile livello B. Un risultato importante, che aveva acceso i riflettori sul suo talento e sulle sue potenzialità.

Quest’anno, però, la sfida era ancora più grande: affrontare per la prima volta nella sua carriera il circuito di Serie A. Un salto enorme, fatto di pressione, ritmi più intensi e avversari di alto livello.

Per prepararsi al meglio ad una stagione così impegnativa, Gabriele ha affrontato continui sacrifici, spostandosi spesso fino a Carrù per allenarsi in strutture adatte a un percorso di alto livello. Un impegno condiviso ogni giorno con chi crede profondamente nelle sue capacità e nel suo futuro sportivo.

L’inizio della stagione non è stato semplice: un quarto posto nella prima prova, con tutta la tensione e le difficoltà di un debutto in Serie A. Ma i grandi atleti si vedono soprattutto nella capacità di reagire.

Ed è quello che Gabriele ha fatto. Nella seconda gara, disputata a Este, è arrivato il riscatto. Poi il weekend decisivo a Patti, dove ha conquistato uno splendido terzo posto che gli ha aperto ufficialmente le porte della squadra nazionale italiana.

Adesso il prossimo capitolo si chiama Parigi. Dal 3 al 9 agosto, infatti, Gabriele Giovati rappresenterà l’Italia ai Campionati del Mondo, coronando un percorso costruito con impegno, determinazione e tantissimi sacrifici.

Ora più che mai diventa fondamentale poter contare su spazi adeguati che permettano agli atleti di prepararsi nelle migliori condizioni possibili per appuntamenti importanti come il Mondiale di Parigi.

Perché risultati come quello di Gabriele dimostrano che talento, lavoro e passione possono davvero portare lontano.

L’augurio è uno solo: vedere Gabriele arrivare a Parigi pronto a vivere al meglio questa straordinaria esperienza con la maglia azzurra.