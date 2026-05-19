Tutto pronto per il Meeting di Savona: attesa per Jacobs e Dosso sui 100 metri, esordio stagionale per Sibilio e Simonelli

Savona. Tutto pronto per la quindicesima edizione del Meeting Internazionale Città di Savona, in programma domani, mercoledì 20 maggio al campo sportivo della Fontanassa.

Per la prima volta inserito nella fascia Bronze del World Athletics Tour, il meeting avrà ancora una volta i 100 metri quale piatto forte del pomeriggio.

Infatti, quest’anno il Meeting rientra nella fascia Bronze del World Athletics Tour: un gradino più in alto rispetto alla categoria Challenger degli ultimi anni, garantendo dunque una maggiore score (60 punti al vincitore anziché 40, solo per fare un esempio) per il ranking mondiale ai primi otto atleti classificati.

Nelle precedenti edizioni, alla Fontanassa sono caduti i record italiani Assoluti dei 100 metri, sia tra gli uomini (9.95, Marcell Jacobs nel 2021) sia tra le donne (11.12 e poi 11.02, Zaynab Dosso nel 2024), è stato battuto il record sudamericano maschile (Ronal Longa a 9.96 nel 2025) e, tra crono regolari e ventosi, il muro dei 10 secondi nei 100 maschili è stato abbattuto in ben sei occasioni. Cifre non lontane dalla Diamond League, pronte a crescere grazie alla prestigiosa classificazione Bronze.

Al Meeting gareggeranno atleti provenienti da 31 Paesi diversi che porteranno con sé qualcosa come 198 medaglie internazionali conteggiando quanto ottenuto a Giochi Olimpici, Mondiali (indoor e outdoor) e campionati continentali (indoor e outdoor) a livello Assoluto o giovanile: entrando nel dettaglio, nei palmares dei partecipanti al meeting brilleranno 4 medaglie d’oro, un argento e 4 bronzi olimpici, 8 ori, 11 argenti e 17 bronzi mondiali, 26 ori, 18 argenti e 21 bronzi ai campionati continentali, 7 ori, 3 argenti e 4 bronzi tra Mondiali “under” e Giochi Olimpici Giovanili e 33 ori, 17 argenti e 24 bronzi ai campionati continentali giovanili.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta su Rai Sport.

Gli atleti in gara

Stelle indiscusse e già annunciate saranno il campione olimpico 2021 e primatista europeo (9.80) Marcell Jacobs e la campionessa del mondo dei 60m indoor Zaynab Dosso, i due velocisti azzurri più forti di sempre sulla distanza regina: gli avversari saranno in ogni caso di primissimo piano.

Nella gara maschile Jacobs, primatista del meeting con 9.95 (2021), affronterà il colombiano Ronal Longa, che proprio l’anno scorso a Savona realizzò il primato nazionale a 9.96 sfiorando il crono dell’azzurro: ci saranno anche i britannici Eugene Amo-Dadzie, uomo da 9.87, e Romell Glave, bronzo europeo 2024 a Roma, senza dimenticare gli olandesi Taymir Burnet ed Elvis Afrifa (bronzo iridato 2025 con la 4×100).

Sui 100m donne Dosso, primatista italiana con 11.01, sfiderà due atlete con personali da meno di 11 secondi come la statunitense Maia McCoy (10.96) e la britannica Imani Lansiquot (10.99 e l’argento olimpico nella 4×100 di Parigi 2024 in bacheca): torneranno a Savona la primatista del Lussemburgo Patrizia Van der Weken, donna da 11.00 e bronzo iridato dei 60m indoor 2025, e l’ungherese Boglarka Takacs, primatista nazionale con 11.06 e vincitrice nel 2025 alla Fontanassa; al Centro polisportivo Giulio Ottolia debutterà l’azzurrina Kelly Ann Doualla, primatista europea Under 18 con 11.21.