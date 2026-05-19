Tutto pronto per il Meeting di Savona: attesa per Jacobs e Dosso sui 100 metri, esordio stagionale per Sibilio e Simonelli

Savona. Tutto pronto per la quindicesima edizione del Meeting Internazionale Città di Savona, in programma domani, mercoledì 20 maggio al campo sportivo della Fontanassa.
Per la prima volta inserito nella fascia Bronze del World Athletics Tour, il meeting avrà ancora una volta i 100 metri quale piatto forte del pomeriggio.
Infatti, quest’anno il Meeting rientra nella fascia Bronze del World Athletics Tour: un gradino più in alto rispetto alla categoria Challenger degli ultimi anni, garantendo dunque una maggiore score (60 punti al vincitore anziché 40, solo per fare un esempio) per il ranking mondiale ai primi otto atleti classificati.
Nelle precedenti edizioni, alla Fontanassa sono caduti i record italiani Assoluti dei 100 metri, sia tra gli uomini (9.95, Marcell Jacobs nel 2021) sia tra le donne (11.12 e poi 11.02, Zaynab Dosso nel 2024), è stato battuto il record sudamericano maschile (Ronal Longa a 9.96 nel 2025) e, tra crono regolari e ventosi, il muro dei 10 secondi nei 100 maschili è stato abbattuto in ben sei occasioni. Cifre non lontane dalla Diamond League, pronte a crescere grazie alla prestigiosa classificazione Bronze.
Al Meeting gareggeranno atleti provenienti da 31 Paesi diversi che porteranno con sé qualcosa come 198 medaglie internazionali conteggiando quanto ottenuto a Giochi Olimpici, Mondiali (indoor e outdoor) e campionati continentali (indoor e outdoor) a livello Assoluto o giovanile: entrando nel dettaglio, nei palmares dei partecipanti al meeting brilleranno 4 medaglie d’oro, un argento e 4 bronzi olimpici, 8 ori, 11 argenti e 17 bronzi mondiali, 26 ori, 18 argenti e 21 bronzi ai campionati continentali, 7 ori, 3 argenti e 4 bronzi tra Mondiali “under” e Giochi Olimpici Giovanili e 33 ori, 17 argenti e 24 bronzi ai campionati continentali giovanili.
Sarà possibile seguire l’evento in diretta su Rai Sport.
Gli atleti in gara
Stelle indiscusse e già annunciate saranno il campione olimpico 2021 e primatista europeo (9.80) Marcell Jacobs e la campionessa del mondo dei 60m indoor Zaynab Dosso, i due velocisti azzurri più forti di sempre sulla distanza regina: gli avversari saranno in ogni caso di primissimo piano.
Nella gara maschile Jacobs, primatista del meeting con 9.95 (2021), affronterà il colombiano Ronal Longa, che proprio l’anno scorso a Savona realizzò il primato nazionale a 9.96 sfiorando il crono dell’azzurro: ci saranno anche i britannici Eugene Amo-Dadzie, uomo da 9.87, e Romell Glave, bronzo europeo 2024 a Roma, senza dimenticare gli olandesi Taymir Burnet ed Elvis Afrifa (bronzo iridato 2025 con la 4×100).
Sui 100m donne Dosso, primatista italiana con 11.01, sfiderà due atlete con personali da meno di 11 secondi come la statunitense Maia McCoy (10.96) e la britannica Imani Lansiquot (10.99 e l’argento olimpico nella 4×100 di Parigi 2024 in bacheca): torneranno a Savona la primatista del Lussemburgo Patrizia Van der Weken, donna da 11.00 e bronzo iridato dei 60m indoor 2025, e l’ungherese Boglarka Takacs, primatista nazionale con 11.06 e vincitrice nel 2025 alla Fontanassa; al Centro polisportivo Giulio Ottolia debutterà l’azzurrina Kelly Ann Doualla, primatista europea Under 18 con 11.21.
Nei 110m ostacoli il campione europeo 2024 Lorenzo Simonelli farà il suo debutto stagionale. L’azzurro, detentore del record italiano con 13.05, avrà come primo sfidante il campione europeo e bronzo mondiale 2022 Asier Martinez (Spagna), 13.14 di personale: da seguire anche il senegalese Louis François Mendy (primatista nazionale con 13.18 e oro ai Campionati Africani) e il francese Romain Lecouer (13.31 di personale), ma ci sarà spazio anche per la promessa ligure Oliver Mulas.
Nei 100m ostacoli attese ai blocchi le quattro migliori italiane del panorama attuale: la primatista italiana Giada Carmassi (12.69 di record nazionale), Elena Carraro (12.79), la campionessa italiana indoor Elisa Maria Di Lazzaro (12.90 proprio a Savona nel 2021) e la giovanissima Alessia Succo, la 17enne che ha di recente portato il record italiano Under 20 a 13.14; il quartetto azzurro sfiderà Luca Kozak, primatista nazionale ungherese (12.69) che a Savona vinse nel 2021.
Nei 400 metri ostacoli maschili farà il suo debutto stagionale Alessandro Sibilio. Tra gli avversari troverà il britannico Alastair Chalmers, vincitore a Savona nel 2024 e arrivato nel 2025 a un personale da 48.30.
“Sono veramente orgoglioso che Marcell Jacobs abbia scelto Savona per il suo esordio 2026 – aveva spiegato Marco Mura durante la conferenza stampa –, nella stagione della ‘promozione’ del meeting alla fascia Bronze del World Athletics Tour. Questa è la sua settima partecipazione dal 2016: a significare che alla Fontanassa si sente a casa. Ci sarà anche il ritorno da campionessa del mondo indoor di Zaynab Dosso, che nel 2024 ha siglato due volte il record italiano, e del campione europeo Leonardo Fabbri, anch’egli autore del primato italiano nello stesso anno. È importante ricordare come Savona metta in pista e nelle pedane grandissimi campioni anche olimpici e mondiali ma mantenga il focus anche sull’attività giovanile internazionale, come testimoniato dalla presenza di Kelly Ann Doualla e Alessia Succo”.
Leonardo Fabbri torna sulla pedana della Fontanassa, teatro nel 2024 del primo record italiano assoluto della sua carriera con 22,95, una misura che il pesista toscano ha poi ulteriormente migliorato nello stesso anno, portandola a 22,98 nella finale della Diamond League (seconda prestazione europea di sempre).
Sui 1500 m il più atteso sarà il norvegese bronzo mondiale 2023 Narve Gilje Nordas, forte di un personale da 3:29.47. Al via anche il portoghese José Carlos Pinto (3:31.94) e lo spagnolo vincitore a Savona nel 2024 e nel 2025 Ignacio Fontes (3:32.55 di personale e 3:35.85 di record del meeting).
Sugli 800m Rachel Klopfenstein (nata Pellaud e cresciuta in Svizzera), donna da 1:58.60, correrà per la prima volta come cittadina delle Mauritius, opposta in primis alla canadese Maeliss Trapeau (1:58.90 di personale), in due giri che avranno al via anche l’emergente azzurra under 23 Lorenza De Noni.
In un meeting che annovererà al via tra gli altri anche la campionessa olimpica del triplo Thea LaFond (opposta tra le altre alla già iridata del lungo Ivana Spanovic) e che avrà il consueto momento dedicato al mondo paralimpico con una prova di 100m Fispes per atleti ipovedenti, saranno della partita anche il francese argento iridato 2023 Ludvy Vaillant sui 400m ostacoli e l’ottocentista azzurra Eloisa Coiro sui 400m.