Turismo, l’assessore regionale Lombardi in visita a Cengio e Mallare

Valbormida. Tour in Valbormida questa mattina, 21 maggio, per l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi che si è recato a Cengio e a Mallare.

A Cengio l’assessore ha incontrato il sindaco Francesco Dotta, il vicesindaco e assessore all’istruzione e all’ambiente Gianfranco Bosetti, l’assessore al bilancio Giovanni Santin con cui si è parlato della necessità di riqualificare la pista ciclabile per sviluppare il cicloturismo su cui Regione Liguria sta investendo con grande decisione.

Successivamente a Mallare l’assessore Lombardi è stato accolto dal consigliere comunale Mario Pistone e dal presidente dell’Associazione Santuario S. Maria dell’Eremita Pierluigi Cerruti che gli hanno illustrato le cinque giornate dei festeggiamenti che si svolgeranno a settembre per il 150° anniversario dell’incoronazione della statua della Nostra Signora della Misericordia avvenuta nel 1876 da parte del vescovo Luigi Moreno, originario proprio di Mallare.