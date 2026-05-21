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Turismo, l’assessore regionale Lombardi in visita a Cengio e Mallare

Tra i temi trattati la necessità di riqualificare la pista ciclabile cengese e il risalto che merita il santuario dell'Eremita

Generico maggio 2026
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Valbormida. Tour in Valbormida questa mattina, 21 maggio, per l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi che si è recato a Cengio e a Mallare.

A Cengio l’assessore ha incontrato il sindaco Francesco Dotta, il vicesindaco e assessore all’istruzione e all’ambiente Gianfranco Bosetti, l’assessore al bilancio Giovanni Santin con cui si è parlato della necessità di riqualificare la pista ciclabile per sviluppare il cicloturismo su cui Regione Liguria sta investendo con grande decisione.

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Successivamente a Mallare l’assessore Lombardi è stato accolto dal consigliere comunale Mario Pistone e dal presidente dell’Associazione Santuario S. Maria dell’Eremita Pierluigi Cerruti che gli hanno illustrato le cinque giornate dei festeggiamenti che si svolgeranno a settembre per il 150° anniversario dell’incoronazione della statua della Nostra Signora della Misericordia avvenuta nel 1876 da parte del vescovo Luigi Moreno, originario proprio di Mallare.

 

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