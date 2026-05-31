Tribunale per i Diritti del Malato – Cittadinanzattiva: quando il diritto alla salute rischia di restare solo sulla carta

Savona. Continua il nostro viaggio all’interno del mondo del volontariato. Per questa nostra undicesima puntata abbiamo intervistato Cristina Richeri, coordinatrice del Tribunale per i Diritti del Malato per la Provincia di Savona.

Di cosa si occupa il Tribunale per i Diritti del Malato? La mission e le attività

“Il lavoro del Tribunale per i Diritti del Malato, rete di Cittadinanzattiva, è quello di stare accanto ai cittadini quando il diritto alla salute rischia di restare solo sulla carta. Ogni giorno raccogliamo segnalazioni di persone che si trovano ad affrontare liste d’attesa troppo lunghe, difficoltà di accesso alle cure, problemi legati ai ticket, carenze organizzative, errori medici o situazioni di fragilità spesso vissute in solitudine”.

Che servizi offrite al territorio?

“Il valore più importante del Tribunale per i Diritti del Malato è probabilmente la presenza sul territorio: centinaia di volontari operano per offrire informazione, orientamento e tutela. Ogni anno vengono aiutate migliaia di persone a livello nazionale. Un altro aspetto fondamentale è il monitoraggio civico: attraverso rapporti, indagini e raccolta di dati dalle segnalazioni dei cittadini, il Tribunale contribuisce a fotografare lo stato reale della sanità italiana dal punto di vista di chi la vive quotidianamente. Questo lavoro ha portato nel tempo anche a cambiamenti normativi e a una maggiore attenzione ai diritti del paziente”.

Che legami avete con il territorio e dove siete presenti?

“Sul territorio della nostra provincia siamo presenti con la nostra sede all’interno dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, con un punto di ascolto presso l’ospedale San Paolo di Savona (a breve in Via Collodi) e un terzo presso l’ex ospedale Ruffini di Finale Ligure. Stiamo organizzando volontari per la presenza anche presso l’ospedale di Albenga e l’ospedale di Cairo Montenotte”.

Come si fa a diventare un vostro volontario?

“Chi volesse contribuire alle nostre attività con la propria presenza diventando un “Cittadino attivo”, o anche solo sostenerci come nostro aderente, può farlo scrivendo tdmponentesavonese@gmail.com”

Ci racconti un po’ di storia della vostra associazione

“CittadinanzAttiva nasce nel 1978 come movimento di partecipazione civica con l’obiettivo di tutelare i diritti dei cittadini e promuovere una presenza attiva della società civile nella vita pubblica. Nel tempo è diventata una delle principali realtà italiane impegnate nella difesa dei diritti in ambito sanitario, scolastico e dei servizi pubblici. Nel 1980 è stato creato il Tribunale per i Diritti del Malato, nato dall’esigenza di dare voce ai cittadini di fronte ai problemi della sanità e di garantire una tutela concreta ai pazienti e alle loro famiglie. Da allora migliaia di volontari operano sul territorio offrendo ascolto, informazione e supporto. Nel corso degli anni l’associazione ha contribuito a diffondere una nuova cultura dei diritti, fondata sulla partecipazione civica e sul dialogo con le istituzioni. L’idea di fondo è che i cittadini non siano utenti passivi, ma persone che possono contribuire al miglioramento dei servizi pubblici attraverso segnalazioni, proposte e monitoraggio civico. Oggi Cittadinanzattiva è presente nelle regioni italiane attraverso reti locali e progetti dedicati alla salute, alla scuola, ai diritti dei consumatori e alla cittadinanza attiva, mantenendo sempre al centro la tutela della persona e della sua dignità. Oggi più che mai il diritto alla salute significa anche garantire dignità, informazione e accessibilità delle cure. Il Tribunale per i Diritti del Malato vuole ricordare che dietro ogni pratica sanitaria c’è una persona, con le sue paure, le sue necessità e il diritto di essere ascoltata”.

Che rapporto avete con l’Asl2?

“Insieme ad altre associazioni di volontariato facciamo parte del Comitato Misto Consultivo, che regola i rapporti con la nostra Asl di riferimento, improntati quando possibile al sereno confronto e alla collaborazione: il nostro ruolo non è alimentare contrapposizioni, ma partire dalle difficoltà vissute dai singoli cittadini per contribuire a migliorare il sistema sanitario nel suo insieme. Lavoriamo per individuare risposte concrete attraverso il confronto con strutture sanitarie e istituzioni, convinti che una sanità davvero vicina alle persone nasca anche dall’ascolto delle esperienze e dei bisogni reali dei pazienti”.

Avete avuto la possibilità di conoscere le Case della Comunità? Cosa ne pensate di questo nuovo servizio assistenziale?

“Abbiamo partecipato agli open day della Casa di Comunità di Cairo Montenotte, Casa di Comunità di Savona, Casa di Comunità di Albenga, Casa di Comunità di Pietra Ligure e Casa di Comunità di Finale Ligure. L’impressione è positiva, perché si tratta di servizi pensati per avvicinare la sanità ai cittadini, migliorare la presa in carico delle persone e rafforzare la medicina territoriale, soprattutto per anziani e pazienti fragili. Riteniamo però importante che queste strutture rappresentino un’integrazione dei servizi sanitari esistenti e non una sostituzione di presìdi fondamentali per il territorio. Pensiamo, ad esempio, alla chiusura di pronto soccorso come quelli dell’Ospedale di Albenga e dell’Ospedale di Cairo Montenotte: una Casa di Comunità o un punto di primo intervento possono offrire servizi utili e importanti, ma non riescono a sostituire le funzioni e le garanzie di un pronto soccorso vero e proprio, soprattutto nelle emergenze e nelle situazioni tempo-dipendenti. Il nostro auspicio è quindi che le Case di Comunità diventino un valore aggiunto per il territorio, inserite però in una rete sanitaria completa ed equilibrata, capace di garantire sia prossimità sia risposte adeguate alle emergenze”.

“Buona volontà” è la rubrica di IVG nata per dare voce e volti ai volontari, per far risaltare il valore del volontariato e della partecipazione dei cittadini nel servizio sanitario. Un modo anche per dire grazie agli eroi silenziosi che fanno la differenza. Per rileggere le altre interviste clicca qui .