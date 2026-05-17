Treni, pacco sospetto sui binari: cancellazioni e ritardi sulla Genova-Milano

Giornata difficile per i passeggeri dei treni in Liguria quella di oggi, domenica 17 maggio, a causa del ritrovamento di un pacco sospetto sulla linea Genova-Milano.

Ritardi e cancellazioni si sono accumulate nel pomeriggio a causa della sospensione della circolazione, poco prima delle 13, all’altezza di Arquata Scrivia. Il pacco è stato fatto brillare dagli artificieri intorno ma i problemi si sono ripercossi sul servizio per diverse ore.

Trenitalia ha comunicato che “ad Arquata Scrivia, sulla linea Milano-Genova, un treno in transito ha avvistato una valigetta lungo la linea. Alle 12:50, dopo il sopralluogo della Polfer, è stato richiesto l’intervento degli artificieri, che hanno operato tra le 14.30 e le 15.

Oltre alla polizia di Stato e alla Polfer, sul posto anche i vigili del fuoco.

Personale di Trenitalia ha cercato di supportare le centinaia di viaggiatori bloccati nelle stazioni – tra cui quella di Genova Piazza Principe – in attesa di treni in ritardo, anche di oltre tre ore, o di alternative a quelli cancellati, tra cui Regionali e Intercity.