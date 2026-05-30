Tragico ponte del 2 giugno: 15enne in vacanza muore annegato in una piscina

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Finale Ligure, nella frazione di Calvisio, dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita dopo essere annegato in una piscina. Le circostanze dell’accaduto sono ancora al vaglio degli investigatori, chiamati a ricostruire con precisione quanto avvenuto.

Il giovane faceva parte di una squadra di calcio piemontese, giunta in Liguria per partecipare a un torneo. Il gruppo soggiornava presso l’Eurocamping di Calvisio. Dopo il pranzo, complice la giornata particolarmente calda, i ragazzi si sono concessi un momento di svago in piscina.

Secondo le prime informazioni, poco prima delle 14.00, il quindicenne avrebbe accusato un malore improvviso poco dopo essere entrato in acqua, forse una congestione risultata fatale.

L’allarme è scattato immediatamente, con il primo intervento del bagnino e del personale della struttura. In seguito, sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori: al loro arrivo, il ragazzo si trovava già in arresto cardiaco. I volontari della Croce Bianca di Finale Ligure e personale del 118 hanno avviato senza esitazione le manovre di rianimazione cardiopolmonare, proseguendole a lungo nel tentativo di salvargli la vita.

Nonostante gli sforzi, ogni tentativo si è rivelato vano e il giovane è deceduto.

La Procura di Savona ha aperto una inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dei fatti: nel corso del pomeriggio i carabinieri hanno svolto i primi accertamenti e indagini sulla morte del 15enne. Il pubblico ministero Massimiliano Bolla ha disposto l’autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni e potrà fornire elementi utili a determinare le cause del decesso.