Tragico epilogo: è morto Giacomo Moretto, il 18enne coinvolto nell’incidente di Cisano

Cisano sul Neva. Giornata tragica per Cisano e la sua comunità, che piange la scomparsa di Giacomo Moretto, il ragazzo di 18 anni rimasto coinvolto nel grave incidente avvenuto, proprio a Cisano, lo scorso 24 maggio.

Il giovane è deceduto questa mattina (26 maggio), all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove era stato ricoverato in rianimazione subito dopo lo schianto. Troppo gravi i traumi riportati nell’impatto.

Ha lasciato il papà, Marco, vigile del fuoco molto conosciuto e stimato, la mamma Stefania e una sorella più piccola. Appassionato di calcio, il giovane aveva militato anche nel Ceriale Calcio e frequentava l’istituto Alberghiero di Alassio.

Ieri (25 maggio), familiari, amici e compagni di scuola si sono recati presso il nosocomio pietrese per stringersi attorno al ragazzo e hanno coltivato la speranza fino all’ultimo.

Tra loro, anche il sindaco di Cisano Massimo Niero: “Sono sconvolto per quanto accaduto: un ragazzo splendido. In tanti anni da sindaco ho visto crescere decine di ragazzi del nostro paese: lui era uno di questi. Un dramma che tocca il cuore, ben oltre il mio ruolo di sindaco o la conoscenza personale. In questo momento terribile, tutta Cisano si stringe attorno alla famiglia“.

“La direzione e tutto l’istituto si stringono attorno alla famiglia di Giacomo, in questo terribile momento di dolore”, il messaggio dell’Alberghiero di Alassio.

L’incidente è avvenuto domenica sera, intorno alle 19,30, in via Piamboschi. Il 18enne (classe 2008) stava viaggiando in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere violentemente contro un’auto in sosta a bordo strada.

Sul posto erano intervenuti i militi della Croce Bianca di Alassio e il personale medico del 118, che erano riusciti a stabilizzarlo sul posto, nonostante le condizioni fossero apparse critiche fin dal primo momento.

Poi, la corsa disperata in ambulanza, in codice rosso, verso il nosocomio pietrese, dove purtroppo il suo cuore ha smesso di battere.

Sul luogo del sinistro hanno lavorato per ore i carabinieri, la polizia stradale e la polizia locale per effettuare i rilievi geometrici e ricostruire i fatti.

Tra le ipotesi relative alla causa dell’incidente, anche quella di un possibile guasto al mezzo. Ma la più probabile sembra essere legata alla luce del crepuscolo, che potrebbe aver abbagliato il giovane impedendogli di vedere per tempo l’auto, come dimostrato dall’assenza di segni di frenata prima dello schianto.

Ora, solo le indagini potranno chiarire l’esatta dinamica e le reali motivazioni dell’accaduto.

La notizia della scomparsa del 18enne si è rapidamente diffusa a Cisano e in tutto il comprensorio ingauno, dove il giovane e la sua famiglia erano molto conosciuti: tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza pubblicati sui social. Nelle prossime ore saranno comunicati data e luogo dei funerali.