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Il cordoglio

Tragedia Maldive, rientro delle salme di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia: sabato i funerali

Prosegue l'inchiesta per omicidio colposo: gli inquirenti attendono di poter analizzare le attrezzature, decisivi saranno anche gli esami tossicologici

monica monfalcone e giorgia sommacal

Liguria. Dopo il rientro delle salme, ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone, 52 anni, e alla figlia Giorgia Sommacal, morte lo scorso 14 maggio durante un’immersione nelle grotte di Dhevana Kandu, alle Maldive, insieme all’assegnista Muriel Oddenino, al ricercatore Federico Gualtieri e alla guida Gianluca Benedetti.

Dopo le autopsie svolte all’ospedale di Gallarate, su incarico ella procura di Busto Arsizio, le salme della docente e ricercatrice e della figlia, studentessa di ingegneria biochimica, sono arrivate all’ospedale San Martino. I funerali sono fissati per sabato 31 maggio nella chiesa di San Francesco in via Salgari, sulle alture di Pegli a Genova, dove la famiglia ha vissuto per tutta la vita e dove era molto conosciuta. Venerdì 29 maggio alle 21, in chiesa, sarà recitato il Rosario.

In mattinata Carlo Sommacal, marito di Montefalcone e padre di Giorgia (la coppia ha anche un’altra figlio) è stato ricevuto a palazzo Tursi dalla sindaca Silvia Salis. Un incontro strettamente privato, organizzato per consentire alla prima cittadina di esprimere vicinanza e cordoglio da parte dell’intera città.

Un altro omaggio a Montefalcone è stato organizzato per il 6 giugno, nell’ambito della tre giorni della Giornata Mondiale degli Oceani promossa dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. A ricordare la scienziata e il suo lavoro sugli ecosistemi marini, riconosciuto a livello internazionale, sarà il suo mentore, Nike Bianchi, biologo marino e  professore di Ecologia in pensione dell’Università.

I funerali saranno l’occasione per tutti coloro che la conoscevano e l’apprezzavano di dare un ultimo saluto alla “prof” Montefalcone, molto amata non solo dagli studenti e dai laureandi, ma anche dai colleghi al Distav e da tutti i membri delle associazioni con cui la ricercatrice ha avuto modo di lavorare nella sua lunga carriera. Al loro fianco gli amici e i compagni di Giorgia Sommacal, che con la madre condivideva l’enorme passione per gli oceani: “Il mare che tanto amavano le ha abbracciate per sempre“, si legge sui manifesti funebri comparsi negli ultimi giorni.

E intanto prosegue l’inchiesta per omicidio colposo: la Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un’anticipazione di rogatoria internazionale per ricevere non solo gli atti di indagine effettuati sino a oggi, ma anche le attrezzature utilizzate dai cinque per effettuare l’immersione, individuate e portate in superficie dal rescue team di Dan Europe con il recupero delle salme. La Procura potrebbe anche chiedere la telecamera GoPro utilizzata dalle vittime, o quantomeno i filmati in essa contenuti: l’analisi potrebbe dare informazioni fondamentali per capire cosa sia davvero successo nella grotta di Dhevana Kandu.

Pochi riscontri, fino ad ora, anche sulle cause del decesso: dalle autopsie non sono emersi elementi traumatici o lesioni particolari, quindi a fare la differenza potranno essere gli esami tossicologici, con cui sarà possibile accettare se vi sia stato qualche errore nella preparazione del mix utilizzato dai sub per scendere in profondità.

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