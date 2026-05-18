Tragedia delle Maldive, individuati i corpi dei quattro dispersi: “Il recupero nei prossimi giorni”

Liguria. “I quattro corpi degli italiani dispersi sono stati tutti individuati e si trovano nella terza sezione della grotta”. Lo ha riferito – come riportato da media maldiviani – il portavoce della Maldives National Defense Force.

Le autorità hanno anche spiegato che le operazioni avviate questa mattina, condotte con l’ausilio della squadra specializzata formata da tre sub finlandesi coordinati dall’associazione Dan Europe, proseguiranno nei prossimi giorni. Per estrarre le salme dalla grotta saranno necessarie più immersioni.

La conferma arriva anche dall’avvocato Antonello Riccio, legale della famiglia di Federico Gualtieri, una delle vittime della tragedia delle Maldive, sentito dall’Agi.

Finora solo il cadavere di Gianluca Benedetti, padovano e operatore della barca Duke of York, era stato recuperato (era all’imbocco della grotta, la sua bombola era vuota) mentre ancora nel lungo tunnel sottomarino si trovano i corpi senza vita della docente genovese Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, e di due ricercatori piemontesi legati all’ateneo ligure e al dipartimento Distav, Muriel Oddenino, assegnista, e Federico Gualtieri, neolaureato.

I soccorritori finlandesi impiegati sono due uomini e una donna, Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist.

La tecnologia utilizzata dai sub finlandesi è quella del rebreather diving (circuito chiuso) (nella foto di apertura, un’immagine fornita da Dan Europe). Sono inoltre dotati di bombole a miscela Trimix (azoto, elio, ossigeno), adatte alla profondità e ai tempi lunghi, e scooter subacquei.