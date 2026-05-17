Varazze. Manca ormai pochissimo. Tra qualche ora le Frecce sorvoleranno la città tingendo di Tricolore il suo cielo.

Varazze si è svegliata presto, ed è pronta ad accogliere l’emozione della Pattuglia Acrobatica Nazionale, già vissuta durante le entusiasmanti prove di ieri pomeriggio. Un’esibizione di altissimo livello e impatto emotivo che oggi rivivremo grazie all’Aeronautica Militare.

Fa parte della PAN anche un ligure: il Maggiore Alessandro Sommariva, genovese, Pony 2. Nell’anno del 65esimo anniversario delle Frecce, quella di Varazze è la prima esibizione per il 2026.

Un evento fortemente voluto dall‘Amministrazione Comunale e dall’Aero Club di Savona.

E questa mattina spazio anche al raduno delle Moto Guzzi nell’ambito dei Gp Days.

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A Varazze lo spettacolo delle Frecce Tricolori

Il grande Air Show dalle ore 15.00, poi alle 16.00 l’emozione in cielo con la Pattuglia Acrobatica Nazionale.