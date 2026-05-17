Varazze. Manca ormai pochissimo. Tra qualche ora le Frecce sorvoleranno la città tingendo di Tricolore il suo cielo.
Varazze si è svegliata presto, ed è pronta ad accogliere l’emozione della Pattuglia Acrobatica Nazionale, già vissuta durante le entusiasmanti prove di ieri pomeriggio. Un’esibizione di altissimo livello e impatto emotivo che oggi rivivremo grazie all’Aeronautica Militare.
Fa parte della PAN anche un ligure: il Maggiore Alessandro Sommariva, genovese, Pony 2. Nell’anno del 65esimo anniversario delle Frecce, quella di Varazze è la prima esibizione per il 2026.
Un evento fortemente voluto dall‘Amministrazione Comunale e dall’Aero Club di Savona.
E questa mattina spazio anche al raduno delle Moto Guzzi nell’ambito dei Gp Days.
Il grande Air Show dalle ore 15.00, poi alle 16.00 l’emozione in cielo con la Pattuglia Acrobatica Nazionale.