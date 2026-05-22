TPL Linea, nuove tessere Braille per la libera circolazione: trasporto pubblico sempre più inclusiva

Savona. TPL Linea prosegue il proprio impegno verso un trasporto pubblico sempre più accessibile e inclusivo. Nell’ottica di garantire maggiore autonomia alle persone con disabilità visiva, l’azienda – in sinergia con l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uici) della provincia di Savona – ha realizzato nuove tessere di libera circolazione dotate di scritta in rilievo Braille, così da facilitarne il riconoscimento e l’utilizzo da parte delle persone cieche o ipovedenti.

Si tratta delle tessere plastificate “Liguria Go”, che consentono agli aventi diritto di viaggiare liberamente su tutto il territorio savonese a bordo degli autobus TPL Linea. Grazie a questa soluzione durante i controlli dei titoli di viaggio non sarà più necessario esibire il verbale di accertamento dell’invalidità, con un importante beneficio anche sotto il profilo della tutela della privacy personale.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso intrapreso da TPL Linea per migliorare l’accessibilità del servizio e promuovere una mobilità pubblica sempre più attenta alle esigenze di tutti i cittadini.

Le tessere vengono distribuite a tutti gli aventi diritto sulla base della normativa regionale vigente, previa richiesta da parte degli interessati. Al momento sono circa cinquanta le card già richieste che saranno consegnate nei prossimi giorni.

Il Direttore Generale di TPL Linea Giampaolo Rossi dichiara: “Siamo orgogliosi di attuare un’iniziativa che rende il viaggio in autobus più semplice, autonomo e davvero inclusivo anche per le persone con disabilità visiva, incarnando pienamente lo spirito di Liguria GO. Auspichiamo che questa tessera possa diventare uno strumento concreto di libertà e accessibilità, capace di accompagnare i cittadini in ogni spostamento sul territorio regionale. Siamo a disposizione per attuare ulteriori collaborazioni che permettano di proseguire in questa direzione. Tengo infine a ringraziare l’Uici per la preziosa sinergia”. Il Presidente di TPL Linea Vincenzo Franceri aggiunge: “Un piccolo passo di percorso per un grande passo, grazie a tutti per il loro contributo”.

Il Presidente di Uici Andrea Bazzano, che ha incontrato il Direttore Rossi nella giornata odierna presso la sede savonese di TPL Linea, esprime: “Il grande lavoro svolto in sinergia con TPL e la nostra associazione ci ha permesso di superare l’esibizione del verbale a bordo dei mezzi di TPL tutelando la privacy delle persone ipo e non vedenti, rendendo il trasporto sempre più inclusivo. Proseguiremo la collaborazione con TPL auspicando che i mezzi di trasporto pubblici siano sempre maggiormente accessibili alle persone disabili inclusa la nostra categoria”.