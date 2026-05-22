TPL Linea, dal 25 maggio entrano in vigore i nuovi orari delle biglietterie aziendali

Savona. A partire da lunedì 25 maggio cambieranno gli orari e i giorni di apertura della biglietteria aziendale di Savona con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai servizi e garantire una maggiore copertura oraria per i clienti. Il nuovo orario sarà articolato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.

Rimangono invariati i giorni di apertura della biglietteria di Carcare: dal lunedì al venerdì, ma varierà leggermente l’orario continuato di apertura che sarà dalle 9 alle 15.

Nessuna variazione per la biglietteria di Cisano sul Neva che continuerà a essere aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 13,30 alle 15,45.

A partire dal primo giugno sarà inoltre internalizzato il servizio call center di TPL Linea, attualmente gestito da una società esterna. Il servizio sarà operativo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica con orario continuato dalle 8 alle 21. Il fine è quello di offrire un’assistenza più efficiente e una maggiore vicinanza alle esigenze dei clienti.