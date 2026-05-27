Tovo San Giacomo celebra i 30 anni della Biblioteca “Mario Borsalino”: un volo tra memoria, cultura e territorio

Tovo San Giacomo. Trent’anni di storie, di incontri e di sapere condiviso. La Biblioteca Civica “Mario Borsalino” taglia il traguardo del suo trentesimo anniversario e la comunità si prepara a festeggiare una realtà che è molto più di un servizio pubblico: è un presidio di civiltà e un simbolo di identità collettiva.

Le celebrazioni ufficiali si terranno sabato 30 maggio, a partire dalle 15,45, presso la sede della Biblioteca in via Caviglia. Un momento solenne, ma partecipato che culminerà con la presentazione dell’opera celebrativa “Il volo di Mario Borsalino e il sogno di Tobia Oddo”.

Nata dalla lungimiranza di Tobia Oddo – storico impiegato postale, amministratore pubblico e filantropo – la biblioteca deve la sua esistenza a un nobile atto di generosità: un lascito privato trasformato in patrimonio comune. Se Oddo ne fu la mente e il fondatore, il mantenimento di questa istituzione nel tempo è stato possibile grazie alle braccia e al cuore delle volontarie e dei volontari. A queste donne e uomini, che con passione e silenziosa dedizione garantiscono l’apertura delle porte e il dialogo tra generazioni, andrà il ringraziamento più sentito della cittadinanza.

DUE PROTAGONISTI, UN’UNICA STORIA

Il Sogno di Tobia Oddo: Un uomo che ha dedicato la vita alle radici del territorio, vedendo nella cultura lo strumento per definire una comunità. Grazie alla sua visione, Tovo San Giacomo gode oggi di un faro culturale permanente.

Il Volo di Mario Borsalino: La biblioteca porta il nome di un pioniere dell’aeronautica, pilota di mongolfiere che il 17 febbraio 1907, partito da Alessandria, atterrò con la sua navicella proprio sul tetto di una casa di Tovo San Giacomo, legando per sempre il suo nome temerario alla storia locale.

Dal 1996 ad oggi, la Biblioteca ha vissuto una costante evoluzione. Le diverse Amministrazioni comunali hanno investito per rendere questo spazio sempre più accessibile, fino al fondamentale passaggio nel 2021 alla nuova e funzionale sede nel centro del paese.

“Celebrare questo trentennale significa onorare una doppia eredità,” commenta Oddo Alessandro, sindaco di Tovo San Giacomo, “quella politica e sociale di chi ha fondato la biblioteca e quella umana di chi l’ha preservata. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare per scrivere insieme una nuova pagina di questa straordinaria storia”.

La giornata inizierà al mattino con l’incontro con le alunne ed alunni della Scuola Primaria “Tobia Oddo” che hanno contribuito alla realizzazione del libro commemorativo con testi e disegni. Sarà anche l’occasione per una foto ricordo davanti ad una piccola mongolfiera celebrativa.

Nel pomeriggio, dalle 15:45, invece ci sarà il momento istituzionale di ricordo e celebrazione dell’anniversario con la presenza degli eredi delle famiglie Borsalino e Oddo.