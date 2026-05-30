Torneo Internazionale di Cairo Montenotte: programma e orari delle gare

Fra poche ore prenderà il via la 29^ edizione del Torneo Internazionale di Cairo Montenotte (31 maggio – 2 giugno). Per il sesto anno consecutivo sarà dedicato a Carlo Pizzorno, il dirigente che aveva ideato la manifestazione. Mentre per la prima sarà in onore anche di Alberto Lecquio, per tanti anni cuore e mente dell’organizzazione della manifestazione. La kermesse è dedicata come da tradizione alla categoria Under 14. I campi coinvolti saranno i seguenti: Brin e Rizzo di Cairo Montenotte, Ravera di Pallare e Comunale di Plodio.

Le squadre estere che parteciperanno sono tre: Panathinaikos (Grecia), gli svedesi del Sollentuna (Svezia) e Braga (Portogallo). C’è una nutrita rappresentanza di club di Serie A tra cui il Como, club fresco di qualificazione in Champions e che sta investendo molto anche sulle giovanili. Non mancheranno le big piemontesi e liguri: presenti infatti Juventus, Torino, Genoa e Sampdoria. La squadra italiana che viene da più distante è la formazione campana del Micri. La provincia di Savona, oltre dai padroni di casa della Cairese, sarà rappresentata dal Legino, dall’Albissole e dal Vado. Inoltre, parteciperà una rappresentativa giovanile della provincia di Savona. Gli altri club liguri coinvolti sono l’Angelo Baiardo di Genova, l’Imperia, l’Arenzano e la Virtus Sanremese. Le gare inizieranno su tutti i campi citati alle ore 9,30.

I Gironi del torneo internazionale di Cairo Montenotte

GIRONE A: Juventus, Sampdoria, Sollentuna, Selezione provincia di Savona. GIRONE B: Hellas Verona, Genoa, Novara, Baiardo, Albissole. GIRONE C: Torino, Braga, Vado, Imperia, Arenzano. GIRONE D: Como, Panathinaikos, Micri, Virtus Sanremese, Cairese.

PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 31 MAGGIO 2026 – MATTINA (1ª Fase a Gironi)

Ore 09.30 | Girone D | Cairese – Virtus Sanremese (Stadio “C. Brin”, Cairo M.tte)

Ore 09.30 | Girone A | Selezione Provincia Savona – Legino (Stadio “L. Rizzo”, Cairo M.tte)

Ore 09.30 | Girone C | Arenzano – Imperia (Stadio “D. Ravera”, Pallare)

Ore 09.30 | Girone B | Albissole – Baiardo (Stadio Comunale Plodio)

Ore 10.35 | Girone C | Vado – Braga (Stadio “C. Brin”, Cairo M.tte)

Ore 10.35 | Girone A | Sollentuna – Sampdoria (Stadio “L. Rizzo”, Cairo M.tte)

Ore 10.35 | Girone B | Novara – Genoa (Stadio “D. Ravera”, Pallare)

Ore 10.35 | Girone D | Micri – Panathinaikos (Stadio Comunale Plodio)

DOMENICA 31 MAGGIO 2026 – POMERIGGIO (1ª Fase a Gironi)

Ore 15.00 | Girone B | Hellas Verona – Albissole (Stadio “C. Brin”, Cairo M.tte)

Ore 15.00 | Girone C | Torino – Arenzano (Stadio “L. Rizzo”, Cairo M.tte)

Ore 15.00 | Girone A | Juventus – Selezione Provincia Savona (Stadio “D. Ravera”, Pallare)

Ore 15.00 | Girone D | Como – Cairese (Stadio Comunale Plodio)

Ore 16.05 | Girone A | Legino – Sampdoria (Stadio “C. Brin”, Cairo M.tte)

Ore 16.05 | Girone D | Virtus Sanremese – Panathinaikos (Stadio “L. Rizzo”, Cairo M.tte)

Ore 16.05 | Girone B | Baiardo – Genoa (Stadio “D. Ravera”, Pallare)

Ore 16.05 | Girone C | Imperia – Braga (Stadio Comunale Plodio)

DOMENICA 31 MAGGIO 2026 – SERALE (1ª Fase a Gironi)

Ore 19.30 | Girone A | Sollentuna – Juventus (Stadio “C. Brin”, Cairo M.tte)

Ore 19.30 | Girone D | Micri – Como (Stadio “L. Rizzo”, Cairo M.tte)

Ore 19.30 | Girone C | Vado – Torino (Stadio “D. Ravera”, Pallare)

Ore 19.30 | Girone B | Novara – Hellas Verona (Stadio Comunale Plodio)

LUNEDÌ 1 GIUGNO 2026 – MATTINA (1ª Fase a Gironi)

Ore 09.30 | Girone B | Albissole – Genoa (Stadio “C. Brin”, Cairo M.tte)

Ore 09.30 | Girone D | Cairese – Panathinaikos (Stadio “L. Rizzo”, Cairo M.tte)

Ore 09.30 | Girone C | Arenzano – Braga (Stadio “D. Ravera”, Pallare)

Ore 09.30 | Girone A | Selezione Provincia Savona – Sampdoria (Stadio Comunale Plodio)

Ore 10.35 | Girone C | Imperia – Torino (Stadio “C. Brin”, Cairo M.tte)

Ore 10.35 | Girone A | Legino – Juventus (Stadio “L. Rizzo”, Cairo M.tte)

Ore 10.35 | Girone D | Virtus Sanremese – Como (Stadio “D. Ravera”, Pallare)

Ore 10.35 | Girone B | Baiardo – Hellas Verona (Stadio Comunale Plodio)

LUNEDÌ 1 GIUGNO 2026 – POMERIGGIO (1ª Fase a Gironi)

Ore 15.00 | Girone A | Sollentuna – Selezione Provincia Savona (Stadio “C. Brin”, Cairo M.tte)

Ore 15.00 | Girone B | Novara – Albissole (Stadio “L. Rizzo”, Cairo M.tte)

Ore 15.00 | Girone C | Vado – Arenzano (Stadio “D. Ravera”, Pallare)

Ore 15.00 | Girone D | Micri – Cairese (Stadio Comunale Plodio)

Ore 16.05 | Girone D | Panathinaikos – Como (Stadio “C. Brin”, Cairo M.tte)

Ore 16.05 | Girone B | Genoa – Hellas Verona (Stadio “L. Rizzo”, Cairo M.tte)

Ore 16.05 | Girone A | Sampdoria – Juventus (Stadio “D. Ravera”, Pallare)

Ore 16.05 | Girone C | Braga – Torino (Stadio Comunale Plodio)

LUNEDÌ 1 GIUGNO 2026 – SERALE (1ª Fase a Gironi)

Ore 19.30 | Girone B | Baiardo – Novara (Stadio “C. Brin”, Cairo M.tte)

Ore 19.30 | Girone D | Virtus Sanremese – Micri (Stadio “L. Rizzo”, Cairo M.tte)

Ore 19.30 | Girone C | Imperia – Vado (Stadio “D. Ravera”, Pallare)

Ore 19.30 | Girone A | Legino – Sollentuna (Stadio Comunale Plodio)

MARTEDÌ 2 GIUGNO 2026 – MATTINA (Semifinali)

Stadio “C. Brin” (Cairo M.tte)

Ore 09.30 | Gara 1 (13°-16° posto) | 4ª Girone A – 4ª Girone D

Ore 10.35 | Gara 4 (9°-12° posto) | 3ª Girone A – 3ª Girone D

Ore 11.40 | Gara 7 (5°-8° posto) | 2ª Girone A – 2ª Girone B/D

Ore 12.45 | Gara 9 (1°-4° posto) | 1ª Girone A – 1ª Girone D

Stadio “L. Rizzo” (Cairo M.tte)

Ore 09.30 | Gara 2 (13°-16° posto) | 4ª Girone B – 4ª Girone C

Ore 10.35 | Gara 5 (9°-12° posto) | 3ª Girone B – 3ª Girone C

Ore 11.40 | Gara 8 (5°-8° posto) | 2ª Girone B – 2ª Girone C

Ore 12.45 | Gara 10 (1°-4° posto) | 1ª Girone B – 1ª Girone C

Stadio “C. Brin Sintetico” (Cairo M.tte)

Ore 09.30 | Gara 3 (17°-20° posto) | 5ª Girone A – 5ª Girone D

Ore 10.35 | Gara 6 (17°-20° posto) | 5ª Girone B – 5ª Girone C

MARTEDÌ 2 GIUGNO 2026 – POMERIGGIO (Finali)

Stadio “C. Brin” (Cairo M.tte)

Ore 14.00 | Finale 15°-16° posto | Perdente Gara 1 – Perdente Gara 2

Ore 15.05 | Finale 7°-8° posto | Perdente Gara 7 – Perdente Gara 8

Ore 16.10 | Finale 3°-4° posto | Perdente Gara 9 – Perdente Gara 10

Ore 17.15 | Finale 1°-2° posto | Vincente Gara 9 – Vincente Gara 10

Stadio “L. Rizzo” (Cairo M.tte)

Ore 14.00 | Finale 13°-14° posto | Vincente Gara 1 – Vincente Gara 2

Ore 15.05 | Finale 9°-10° posto | Vincente Gara 4 – Vincente Gara 5

Ore 16.10 | Finale 5°-6° posto | Vincente Gara 7 – Vincente Gara 8

Stadio “C. Brin Sintetico” (Cairo M.tte)

Ore 14.00 | Finale 19°-20° posto | Perdente Gara 3 – Perdente Gara 6

Ore 15.05 | Finale 17°-18° posto | Vincente Gara 3 – Vincente Gara 6

Ore 16.10 | Finale 11°-12° posto | Perdente Gara 4 – Perdente Gara 5

Ore 18.30 | Premiazioni e sfilata squadre sul campo