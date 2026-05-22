Torna “Una cabina d’artista” che legherà le due Albisole trasformandole in una galleria d’arte a cielo aperto

Albissole. “Una cabina d’artista” torna con la suggestione dell’arte e della creatività per il secondo anno. La spiaggia, le cabine che tornano a trasformarsi per accogliere al loro interno opere originali.

“Un progetto ancora più potente e visionario, capace di unire le due Albisole attraverso l’arte in tutte le sue forme espressive. Grazie al lavoro sensibile e appassionato della curatrice Paola Grappiolo, questo percorso continua a crescere e a generare bellezza, partecipazione e identità condivisa. Gli stabilimenti balneari dei due Comuni partecipano con entusiasmo, trasformando la spiaggia in una galleria a cielo aperto che parla di creatività, comunità e territorio”, sottolineano Simona Poggi, assessore alla Cultura di Albisola Superiore e il Gianluca Nasuti, sindaco di Albissola.

Un’iniziativa promossa dal Consorzio Obiettivo Spiagge Albissola insieme al Centro Artistico e Culturale Bludiprussia. Ideata da Paola Grappiolo e Gianni Abbriata. Torna così, dopo un anno, questo evento consolidato dai consensi e dall’entusiasmo dei protagonisti e del pubblico. Si potrà ammirare un connubio tra arte, spiaggia, mare e sole completando l’offerta turistica del territorio. Una panoramica sull’arte contemporanea e le sue nuove tendenze. Sono 22 gli stabilimenti balneari che aderiscono e che accoglieranno un intervento artistico site-specific in una cabina con un’installazione. Si creerà un percorso espositivo a cielo aperto, lungo il litorale, in cui l’arte si intreccia con il paesaggio marino e la quotidianità della spiaggia.

Un’ immersione sensoriale e visiva. Gli artisti saranno 25, scelti tra emergenti e affermati che, con le loro tecniche di scultura, pittura, ceramica, design, fotografia, trasformeranno la cabina con un’installazione.Tre installazioni saranno realizzate in coppia dagli artisti che pur mantenendo singole le tecniche, presenteranno un’opera unica. Ogni installazione ha un titolo ed è frutto di un progetto di ambientazione nella cabina, il tema libero viene affrontato dai protagonisti in modo personale con accenni al sociale, l’ambiente, i sentimenti, l’ironia, attivazioni psicologiche e suggestioni.

L’inaugurazione si terrà venerdì 29 maggio, alle 10 e 30, sul ponte pedonale Sansobbia celebrato con il taglio di un nastro tricolore, a simbolo della coesione tra le due Albisole.

L’evento si svilupperà in tre fine settimana consecutivi, dal 29 maggio al 14 giugno, inserendosi con le celebrazioni del Festival della Maiolica previsto quest’anno il 5/6/7 giugno.

Il 6 giugno alle ore 18, in piazza del Talian ad Albisola Capo ci sarà un incontro con gli autori delle installazioni: “La cabina d’artista un immersione d’arte”, con interventi dei curatori dell’evento e dell’architetto Alberto Barranco di Valdivieso Storico e Critico d’arte contemporanea, in caso di maltempo verrà spostato al Museo Manlio Trucco.

Le cabine d’artista sono visitabili con ingresso libero dalle 9 alle 18.30. Quest’anno il pubblico, attraverso un QR Code, potrà votare la sua cabina del cuore, in un sondaggio che promoverà quella che più l’ha emozionato.