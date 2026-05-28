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Paura

Toirano, lite in famiglia: un ferito e soccorsi attivati

Sul posto sono poi intervenuti la Croce Rossa di Loano e l'automedica del 118

automedica 118 generica

Toirano. Attimi di forte tensione questa mattina (intorno alle 11) in un condomino a Toirano a causa di una lite famigliare.

Stando alle informazioni ricevute la lite, che è avvenuta tra mamma e figlio, è subito degenerata passando dalle parole anche alle mani. Infatti, sempre da quanto appreso, la mamma ha ricevuto una spinta ed è finita a terra colpendo la testa.

Sul posto sono poi intervenuti la Croce Rossa di Loano e l’automedica del 118. Dopo i primi accertamenti del caso, la persona ferita ha rifiutato il trasporto in ospedale.

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